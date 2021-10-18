美國零售業年度重頭戲─年終假期購物旺季轉眼將至，聘雇數以千計臨時工成每年常態，但面對數十年來最緊俏的勞動市場，業者今年可能難逃人手嚴重匱乏窘境。

而對消費者來說，實體門市人力不足，網路訂單得花比平日更多時間消化，意味今年將迎來掃興的年終假日購物經驗。

就業市場職缺多，讓求職者有更多挑選工作的空間。今年8、9月，美國雇主開出的職缺數分別有1,040萬及1,110萬，至少是2000年12月、即政府開始追蹤此數字以來的新高紀錄。在此同時美國勞工部指出，8月辭職人數從7月的400萬，躍增到430萬。

早在進入年終假日聘雇季之前，美國雇主就苦於招不到人，求才若渴下不惜將時薪提高到15美元以上，並提供四位數的簽約獎金，還承諾會幫臨時工付學費。

即便雇主開出優渥條件，成效似乎有限，為缺工所苦的業者比比皆是。要是無法即時補足假日購物旺季所需的人力，雇主恐怕只能靠現有員工加班因應，但這不僅加重企業經營成本，員工也會因超時工作而過勞。在快遞巨頭優比速（UPS）負責招兵買馬24年的人資主管雷佛瑞（Matt Lavery）表示：「這樣的勞動市場我從未見過，一般談到民眾脫離失業補助後，求職者應會暴增，但我們沒看到。」人力不足反而增加企業成本，為了加薪及支付加班費和其他就業市場緊俏相關的成本，UPS的對手聯邦快遞（FedEx）在6月到8月期間，已支出4.5億美元。

(時報資訊)