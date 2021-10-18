《巴倫周刊》近日公布秋季法人調查，結果顯示50％的法人看好未來一年美股表現，比例低於春季調查的67％，主要憂慮是美國經濟復甦放緩及股價估值過高。

《巴倫周刊》（Barron's）在今年9月中訪問124名美國投資經理人，結果顯示有38％的受訪者預期未來一年美股表現持平，比例高於春季調查的26％。另有12％的受訪者看衰未來一年美股表現，比例高於春季調查的7％。

Wilbanks, Smith & Thomas資產管理公司經理人博納特（Larry Bernert）表示：「我認為短期內美股向下震盪會比預期更多。」他表示除了上游供應鏈混亂及勞工短缺威脅美國經濟復甦之外，股價估值過高也可能讓股市禁不起貨幣政策異動。

去年3月標普500指數跌至低點以來漲幅翻倍，主要是受到超寬鬆貨幣政策及史無前例的龐大公共支出所推動。秋季調查的法人大多認為，接下來聯準會減碼購債將是美股面臨的最大風險，其次是通膨升溫、公債殖利率攀升及增稅，反而只有3％的受訪者擔心疫情惡化衝擊美股。

受訪者當中有多達80％擔心未來半年內美股向下修正，也就是從最近高點下跌10％以上。但多數人不認為美股將步入熊市，只有不到10％的受訪者認為未來半年內美股跌幅可能超過20％。

儘管多達92％的受訪者認為眼前美股估值過高，但多數人依舊預期短期內美股續漲。看好美股後市的受訪者普遍預期明年6月底前，道瓊工業指數上漲6％至37,000點左右，同一期間標普500指數可望上漲8％至4,812點左右，納斯達克指數漲幅最多可達10％。

受訪者當中有超過三分之二預期未來十年內，美股投資報酬平均年率約在6％至10％之間，但是在低利率環境下股市依舊是最理想的投資市場，且有54％的受訪者認為未來一年內美股表現勝過其他國家股市。

論及美股後市最具潛力的類股，法人各有看法、難分軒輊。有32％的受訪者認為未來一年標普500指數以金融股表現最佳，另有22％的受訪者認為科技股表現最佳。若論未來一年表現最差類股，也有22％認為科技股表現最差。

(時報資訊)