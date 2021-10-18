全球化市場競爭日趨激烈，客製化與個人化產品是企業突破紅海市場的關鍵。對現今消費者而言，訂製不只是額外福利和附加選項，還能展現其獨特品味，並滿足個人需求。

隨著新興技術的崛起與應用，以及先進材料、設計軟體與生產設備推陳出新，再加上電商搶食版圖，台灣中小企業的經營壓力與日俱增，客製化將有助廠商創造產品差異性，進而提升獲利。根據Research and Markets的研究預估，到2027年底，全球個人化禮品市場產值上看433億美元。台灣經濟部中小企業處透過年度報告中提及，因應個人化產品的熱潮，將針對製造業提出相關轉型方案與計畫。有鑒於此，按訂單生產、以小型設備小量生產的微型製造業，也正逐漸興盛茁壯。

微型製造存在廣大商機，對於小型企業或準備搶進市場的新創公司來說尤其有利。廠商可以提供大型企業沒有的產品，將潛在競爭者的數量降至最低，為自己創造差異化，在利基市場中闖出一片天。因為採取接單生產，廠商可以避免庫存、產量及原料過多的問題，同時將生產耗費量最小化，幫助降低生產成本。此外，由於產品具有獨特價值，客戶滿意度有機會隨之提升，進而轉換為對品牌的忠誠度。

不過，訂製產品因為加入個人化元素，所以價格通常較高，生產時間也較長，但廠商不需因此卻步，根據勤業眾信 （Deloitte）的調查，五位受訪者中有一位願意多付20％的價錢購買個人化產品，而近半（48％） 的受訪者願意接受較長的等待時間。

我們認為，微型製造是個新興領域，尤其B2C（企業對消費者）廠商可以利用微型製造來滿足終端使用者的訂製需求，特別有發展潛力。以台灣物聯網模組與零組件供應商集博 （Tibbo） 為例，他的主要客戶為全球行動不便的特殊需求者。透過小量生產客製化、多樣化產品，即使是截肢病患，也可針對需求打造出可自行調整角度的高科技鍵盤，不僅使用起來更舒適，也能避免對患部造成額外的壓迫。

考量個人化產品價格較高、生產時間較長，如同集博公司的台灣微型製造企業除了確保產品的獨特性與高品質之外，可能還需要從其他方面著手來滿足客戶，而物流，正為企業提供了一個絕佳的切入點。

如何將包裹順利送達到買方手中，最後一哩路遞送（last-mile delivery）需要物流業者的配合。通常客戶下單後，等待時間多半集中在產品製作或客製化的過程，完成後就要倚賴最後一哩路物流，以最快速度將產品送達。

為了維持高效率配送，微型製造廠商可以多加利用物流業者的快遞服務，這也是UPS的核心優勢之一，提供小型企業運費優惠，以及能夠整合處理訂單、託運與貨件管理等工具，幫助微型製造業者簡化各國通關與法規的複雜性，來協助提供全球運送。

隨著微型製造加速發展，龐大的客製化商機將吸引更多廠商加入，持續提供多樣化的產品，有效利用市場需求；與值得信賴的物流夥伴合作，確保產品除了快速送達客戶手中，更在遞送過程中被妥善運送，是廠商提升競爭優勢的不二法門。

(時報資訊)