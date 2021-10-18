面對全球環境的極端變化，企業在ESG的相關行動，近來成為備受重視的熱門議題。國內多數企業刻正積極接軌國際趨勢，除了營收與獲利，還要重視「環境保護（Environmental）」、「社會責任（Social）」、「公司治理（Governance）」等永續發展議題，讓利害關係人能更瞭解企業於ESG各面向的實際作為，以提升形象，並創造獨特且無法取代的競爭地位。

然而，從策略面來看，目前許多公司在落實ESG活動時，並沒有導入差異化的思維，意即別人做什麼、就跟著作什麼；所以大家都作的都差不多，仍多關注於慈善、節能減碳等企業社會責任的範疇內。國外研究已指出，公司在執行ESG時，必須要有差異化的策略，方能優於其他同業，對績效有正向幫助。因此，企業追求策略性的ESG，應從核心價值出發，將「ESG永續策略」融入於平日企業經營與運作中，深化其與本業核心能力的關聯，使緩和 （mitigate） 公司在營運過程時，對環境、社會與對員工本身所造成的負面影響。換言之，企業若能設計有意義和連結性高的ESG方案，將可強化員工關係、顧客忠誠度、供應商關係、媒體報導與利害關係人參與等關鍵要素，形塑市場競爭的差異化，帶來新的營收或降低成本，最終提升財務績效。

接著，個人提出將ESG轉化為永續策略，布建出發展藍圖的原則與實際案例如下：於環境保護（E） 方面，公司可將「環境友善與本業連結」，來減低產品生產或銷售過程，可能對生態環境所造成的負面衝擊。例如，知名汽車公司就以「一車，一樹」為訴求，推出你買車我種樹，一起加樹守護台灣，來補償碳排放量對生態環境所造成的負面衝擊。最近，美國手機大廠推行一系列的減塑行動，除了基於環保理由，不再標配有線耳機和充電頭之外；今年連包裝的塑膠封膜也替換，改為紙質撕拉封條，期望產品能更環境友善。最後，全球產業正進行綠色供應鏈的轉型，工廠回應減碳要求，應積極發揮研發能力聚焦綠色設計，在產品研發上為綠色節能省電和環保作出貢獻。

在社會責任上（S），企業可將「本業與社會責任」連結，落實永續策略的社會責任，為企業賺到名聲、讓品牌加值。譬如，鮮乳品牌力挺基層棒球，每銷售一瓶就捐給原住民棒球發展協會1元，使喝鮮乳的營養補給，滋養原鄉棒球夢。近年，國內超市龍頭推動「惜食計畫」，使即期食材在確保新鮮的前提下，無償提供社福機構每日領取，讓弱勢民眾受惠，將資源不浪費的概念，轉化為社會貢獻。亦有科技業以逐步針對年輕學子進行一連串教育資源投入，以及年輕教授贊助計畫，以協助大學留任優秀人才和透過產學合作，提供學生實習機會，紮根高等教育，擴大社會影響力。

公司治理方面（G），則應思考「如何減輕公司治理過程中，對員工生活產生的衝擊？」最近，有製造業注意到員工在漫長工時下，可能無法分身照顧家中長輩或小孩，因而構思在科學園區內設置托育中心，供園區業者申請使用，以減低員工心理上的負擔，使其無後顧之憂，打造名符其實的幸福企業。也有公司重視職場安全、性別平等、員工福利、健康促進和人才培育。像是設有藏書豐富的圖書室與設備完善的健身房，助員工增廣見聞、健全體魄。同時，推行分紅入股制度，讓每個員工都是老闆，利潤共享。

(時報資訊)