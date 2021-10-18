2020年新冠疫情之際各國政府推出多項刺激經濟及補助方案，間接讓詐騙集團獲得許多從事不法的機會，彭博資訊統計2020年上半年全球各式詐騙案量暴增，而臺灣在疫情期間詐騙案也呈增加趨勢，刑事警察局統計2021年上半年假投資詐騙案較去年同期增加93.23％，其中以網路投資詐騙占比最高，究其主因為部分民眾受疫情影響工作收入減少，期待藉由投資增加收入，尤其防疫期間民眾頻繁透過網路及手機接收各類訊息，致使投資詐騙多透過電話、簡訊、手機等管道進行。

假投資詐騙手法大解析

近期常見投資詐騙類型及手法包含第一類「建立投資群組」詐騙，例如盜用合法業者頭像設立假帳號；或以「內線、獨家、報明牌」鼓吹加入群組、投資平台、招攬會員等來炒作股價。近期更常見冒用財經名人身分博取信任，聲稱加入群組就可接收明牌或帶進帶出操作；或勸誘民眾開設複委託帳戶來炒作低價或冷門港股、美股或未上市股票，再透過社群出貨導致民眾蒙受損失。

第二類「假交友真詐財」，即透過社交軟體散播假投資資訊取得信任後，慫恿投資虛擬貨幣、衍生性金融商品（如二元期貨），或可代為操作基金、未上市股票、外匯、期貨外匯、運彩博弈等，當民眾投入金錢而獲利未如預期時，才發現該投資群組或網站已無預警關閉導致求償無門。

第三類「假投資真詐騙」，利用臉書、YouTube或IG散布不實訊息，誘使民眾透過假投資網站、APP平台購買衍生性金融商品、虛擬貨幣或博弈遊戲等，讓民眾試做投資並呈現獲利，而實際根本沒有進行投資，只是把款項轉入人頭帳戶並層層轉手；當民眾欲領回獲利時，客服又聲稱需扣稅或繳保證金來進行二次詐騙，最後民眾發現網站平台無預警關閉時才驚覺受騙。

第四類「利用釣魚簡訊手法」詐騙，透過偽冒銀行的釣魚簡訊傳送帳戶異常等假訊息，誘使民眾點擊假連結並輸入密碼與驗證碼以盜取存款。

正確投資心態 反制投資詐騙

假投資詐騙手法萬變不離其宗，大多利用民眾想快速致富心理，詐騙目標對象也無設定差異，許多投資名人、金融主管、財經教授甚至法官都曾接到詐騙訊息，不要以為自己不可能成為詐騙目標而有所輕忽。對於投資詐騙事件頻傳，警政署刑事局與國家通訊傳播委員會（NCC）、金管會、證期局等單位共同研商，除加強反詐騙宣導、阻斷詐騙簡訊外，並在165官方網站及臉書粉絲專頁定期公布最新詐騙網站讓民眾參閱。金管會證期局、券商及投信投顧公會網站亦已建置相關宣導專區，揭露各式非法態樣、投資警訊案例及合法業者名單提供查證。民眾遇有疑似不法均可撥打165反詐騙諮詢專線反映，而金管會接獲有具體事證不法檢舉時也會協助移送內政部及檢調單位偵辦，共同打擊犯罪。

民眾享受網路與手機傳訊便利之際亦應加強自身防詐意識，券商及投信投顧公會亦提出「三不、三要」政策來提醒投資人，三不：「不聽，來源不明訊息；不加，陌生投資群組；不用，保證獲利App、投資平台」，三要：「要警覺，對加入投資群組、勸買股資訊要警覺；要查證，向合法業者或165專線查證；要報警，向治安檢調機構或165專線檢舉」。

投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬必伴隨高風險，民眾應時刻謹記：「三不三要須遵守，投資詐騙遠離我」，秉持正確投資心態、隨時提高警覺。

(時報資訊)