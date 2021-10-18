成本、供需緊俏催化，油價、塑化報價漲聲響起，不僅NYMEX原油站上82美元，再創七年新高，布蘭特原油也衝破85美元；PVC、PE、PP、EG及DOP等波段漲幅10～20％，PVC、EVA、PE報價更聯袂改寫新高記錄。台塑四寶、台聚集團及聯成、東聯利差擴大。

此外，伴隨越南陸續復工，第三季鞋材旺季可望遞延發酵，搭配經濟陸續解封，帶動健康、美麗、戶外商機，下游專業廠三芳、永裕及八貫也在利基新單加持下，營運動能增溫發酵。

三芳打造抗病毒汽車內飾技術整合平台，訴求低碳、無毒、無VOC、無廢水、可回收等材料升級趨勢。八貫機能布料、成品組件廠稼動率到2022首季全數滿載，樂觀看待第四季傳統旺季需求與出貨，全年營收雙位數成長。

原油、煤炭等大宗原材料價格漲勢較猛，加上大陸9月多地「能源雙控」造成的石化裝置停產、限產等，還有美國艾達颶風造成墨西哥灣區域的油氣平台和多套石化裝置停產，帶動第四季原油、塑化行情看漲氛圍。

受上述因素影響，不僅PVC、EVA每噸報價衝上1,700美元、3400美元新高水準，EG、PE、DOP也達波段高點，利差向上提振，至於原先報價相對趨緩的SM、ABS、PS也止跌反彈。

廠商表示，第四季亞洲有九家輕裂廠安排歲修，合計年產801萬噸，影響乙烯供應減少89萬噸，下游衍生物配合停車或降產，加上因原料成本高漲，大陸煤化工乙烯廠停工或減產，市場供給減少，有利支撐石化產品價格。

受制原料煤炭價格大幅上揚，且煤化工供給緊張，9月下旬大陸EG開啟一波強勢上漲行情。目前大陸EG開工率約59.74％，其中，台廠隸屬的輕油裂解裝置開工率75.56％，煤製裝置開工率36.37％，在原料價格出現明顯回落之前，EG將保持偏強運行態勢。

第四季為EVA鞋材傳統需求旺季，且光伏料後市需求仍看好，加上大陸煤化工EVA廠受限電及醋酸乙烯短缺影響，市場供應趨緊；加上第四季又有韓國LG、韓華二家EVA廠歲修，合計年產26萬噸，價格持續看漲。

(時報資訊)

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