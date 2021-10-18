雙十後台積電法說報喜效應，帶動台股止跌彈上5日線及周線連紅，美四大指數也連二日收紅，投資專家看美通膨疑慮及美元指數上升等因素，保守看大盤為橫盤區間走勢，下檔年線有強勁支撐，但16,800點反壓及月季線壓力大，選股優於選市，選擇金融、塑化、五倍券內需、晶圓代工股等題材類股操作。

第一金投顧董事長陳奕光指出，國內外變數多，國際面美國通膨、QE退場、美元指數波動等，其中縮表及升息時間，可能從明年1月及第四季，各提前到今年11、12月，以及明年第三季，美國十年期公債殖利率攀升，影響美股震盪及外資操作；國內面上市櫃公司9月營收佳，Q3財報可期待有不錯表現，但產業景氣變化及中國大陸能耗雙控政策，將影響10月營收下滑基本面轉弱。研判台股區間震盪，短線下檔為近年線的16,200點，上檔萬七關卡壓力大。

統一投顧董事長黎方國表示，除年線外，月線、季線及半年線等短中期均線都下彎，歷年月、季線下彎時，行情都不易上攻，主因美國QE退場、美元走強及外資匯出資金等因素，影響指數橫盤區間震盪，下檔支撐看年線（逐漸上移到16,150點），上檔壓力為月線及萬七關卡。

黎方國及陳奕光都認為短線盤勢波動大，操作難度高，黎方國認為持股比重降為二到三成，保留高現金部位，選股看好四大類股：晶圓代工相關（含設備、矽晶圓、矽智財）、金融（美殖利率上揚，帶動台股金融股評價走升）、塑化（PVC、EVA原物料題材）、五倍券內需消費股（觀光、餐飲等）。

陳奕光指出，季線及半年線死亡交叉，台股可能如同探戈（進一退二）盤勢不易操作，外資偏賣超，但內資投信及官股券商偏買超，以台灣GDP及上市櫃企業現況，研判台股可能在11月中Q3財報公布時來到波段高檔（約17,600點）。

(時報資訊)