全球晶圓代工龍頭台積電法說行情成功，激勵股價重回600元大關，搭配美股氣勢如虹，多頭新柴火將寄託即將到來的重量級美股企業超級財報周，包括特斯拉、臉書、蘋果、亞馬遜、英特爾、谷歌母公司Alphabet輪番上陣，勢必牽動最熱門的電動車與半導體族群走勢。

台股挾台積電法說會釋出第三季成績單優於預期、第四季毛利率前景優異威力，外資圈給予肯定，多維持正向投資評等，高盛證券並將1,014元的高檔股價預期，象徵性再升至1,028元，一掃大立光法說會後稍低迷的士氣，台積電15日大漲4.7％、台股大漲2.4％，加權指數一步步挑戰重新站回「萬七」大關，同時，美股更是已強勢連兩個交易日上漲，儘管台股量能未能有效放大，投資氣氛似已悄悄轉變。

美股科技巨擘對台股影響力大，以即將公布財報的特斯拉為例，台系供應鏈便具一定規模，隨車市復甦，電動車銷量不斷墊高，市場預期特斯拉上季營收135億美元，每股純益1.52美元。另，值得注意的是，英特爾身為台積電重要競爭對手，又是未來CPU委外代工潛在大客戶，其財報、展望對半導體產業一樣有強大方向指引性，也是台灣半導體鏈風向球。

蘋果同樣即將於月底公告財報，恰逢發表新iPhone等硬體產品，接下來的銷售狀況不僅引人關注，市場先前傳出砍單消息，壓抑市場對蘋果供應鏈投資氣氛，若實際情況沒有想像中糟，蘋概股有重新振作的機會。

科技大廠公布財報、釋出展望之前，富蘭克林華美投信表示，持續看好半導體、IC設計、車用半導體，加上感恩節與耶誕節消費旺季將來臨，建議持續觀察電子中下游營收回升力道。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，考量疫情降溫、振興五倍券發放等利多帶動內需類股，科技股則有第四季銷售旺季支撐，優先布局2022年成長展望與能見度高族群。

不過，外資分析師同步提醒，最好避開產品跌價或是需求有疑慮者。舉例來說，美銀證券台灣區研究部主管鄭勝榮認為，雲端2022年資本支出受到2020～2021年高基期影響，年增率將會放緩，尤其新冠肺炎疫情逐漸往正向發展，對雲端伺服器的資本支出為不利影響。

(時報資訊)