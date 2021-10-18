隨著電動車及5G基地台等新應用，帶動氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等寬能隙材料第三代化合物半導體強勁需求，包括英飛凌、安森美等IDM廠將全力衝刺出貨，對界霖營運將帶來正面且直接助益。

中國進行能耗雙控，界霖蘇州廠9月底停電停工約5個工作天，但9月合併營收月增3.2％達5.30億元，較去年同期成長48.4％，仍創歷年同期新高。第三季合併營收季減1.5％達16.15億元，與去年同期相較大幅成長62.1％，改寫季度營收歷史次高及歷年新高。累計前9個月合併營收47.07億元，較去年同期成長53.3％，再創歷年同期歷史新高紀錄。

隨著汽車產業加快朝向電動車及自駕車的方向大步前進，歐盟已正式提案將在2035年全面禁止搭載內燃機的汽車新車銷售，美國設定電動車銷量在2030年前占新車銷量達40％目標，預期將帶動在電動車系統中扮演關鍵角色的GaN及SiC功率元件出貨進入高速成長，界霖直接受惠。

界霖看好四大應用將持續帶動功率導線架強勁需求。一是電動車出貨放量帶動車用功率元件需求爆發，界霖獲得IDM廠尋求簽訂長約，濟南界龍廠獲認證在今年大量出貨。二是中國政府鼓勵採用直流變頻白色家電，界霖功率導線架應用於變頻壓縮機內的IPM（智慧功率模組）直接受惠。

三是全球5G基地台建置需求持續加快，國際IDM廠擴大對界霖採購導線架。四是GaN及SiC等第三代半導體已開始進入市場，包括工業及航太裝置、電信基建、電動車電力引擎系統等應用已大量導入，有助於界霖進一步提升功率導線架市占率。

界霖台灣總部及日本子公司為研發重鎮並採雙研發中心政略，拓展研究開發整合型模組以因應未來市場需求應用於次世代通訊標準，微型化導線架的積極研發將符合市場微小化脈動。另外，GaN等寬能隙材料的推進，應用於高效功率元件，界霖積極部署並將沖壓導線架生產方式，保有金屬特性產品，以滿足市場上各種更有效率、更省電電子產品應用。

(時報資訊)

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