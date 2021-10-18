國發會主委龔明鑫和科技部長吳政忠將於周三（20日）率相關部會官員及太空、半導體、創投等業界代表一行65人，搭乘包機訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛三國，加強經貿交流。據了解，此行將簽署多項經貿投資合作備忘錄（MOU），台、捷也將簽署太空技術合作協議，展現我國積極發展太空產業的決心。

據了解，除龔明鑫和吳政忠共同率領外，其他部會副首長包括經濟部政次陳正祺及財政部政次阮清華等高層隨團，竹科園區局長王永壯和8月甫就任太空中心主任的吳宗信都會隨行。

中東歐三國經貿投資考察團一行65人，原本官方及產業代表各半，但由於業界報名太踴躍，因此業界前往的人數會比官方多。據了解，由於中東歐三國希望我半導體業者也能前往，因此半導體業也會派代表同行，同行的業界包括電動車、半導體、資通訊、精密機械、創投業、金融業、觀光業及相關公協會（例電電公會）等。

本次訪問三國期間（20日～30日）除了有官方的會面，也會有民間企業一對一的交流，而為強化雙邊的經貿合作，我國將會與三國分別簽署經貿投資合作備忘錄（MOU），以提升雙邊的經貿聯結。

此次訪團以智慧機械、智慧城市、數位經濟、新創，以及生技等產業為重點主題，據悉，這次在捷克期間，台捷雙方將以協會對協會的民間合作模式，預計在25日簽署一項太空技術合作協議備忘錄，雙方在太空衛星產業合作會有具體計畫。知情人士表示，捷克鄰近德國及奧地利，在汽車等重工業及太空產業都發展很不錯，雙方有很多合作空間。

另立陶宛在太空產業供應鏈也發展十分活躍，立陶宛日前國會通過修法，為來台開設經貿代表處奠定法律基礎，此行會促成台灣與立陶宛更多經貿媒合及合作機會。

(時報資訊)