2021年多項大宗商品價格飆漲令大陸企業經營成本大增，甚至造成業者「有單不敢接」。近期在紙箱、水泥等業者相繼宣布漲價下，市場人士擔憂，上游價格將逐步傳導影響至中下游的商品，將使通膨壓力加大，勢必影響民生消費，不利大陸在疫情下的經濟復甦。

綜合陸媒報導，大陸大宗商品價格急遽飆漲，以統計局最新公布的9月份生產者物價指數（PPI）年增率激增至10.7％，創史上新高；反觀9月消費者物價指數（CPI）年增率卻降至0.7％。PPI、CPI年增率「剪刀差」持續擴大，將加劇下游產品價格上漲壓力。

報導指出，因市場需求旺盛與供應緊缺的影響，2021年各項原物料價格居高不下，包括矽鐵、焦煤、動力煤、錳矽等多個品種近60個交易日累計漲幅均超過50％；水泥、紙箱、玻璃等價格也是看漲不回。

以水泥來說，第三季以來在需求提振、煤炭成本激增等背景下，已帶動水泥價格逐步上揚。而近期限電限產政策，致河南、黑龍江、吉林、四川、湖南等多地水泥行業需啟動錯峰生產，加劇市場供需不均，水泥價格更是一漲難回頭。

陸媒監測，華東地區水泥價格10月1日為每公噸人民幣（下同）629.33元，12日已來到657.67元，短短不到兩周漲4.5％，且此一價格更較2020年同期激增38.92％。

值得警惕的是，大宗商品價格已經逐漸向中下游產業傳導。蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金表示，國際原物料價格持續上漲對大陸經濟與產業影響較大，商品大範圍漲價會導致製造成本和價格被動提高，將造成輸入性通膨。

市場人士表示，部分具備議價能力的大型企業可將成本轉嫁消費者或外國買家，但中下游製造商只能眼看利潤遭壓縮而坐困愁城。加上近期官方「能耗雙控」負面影響浮現，不僅可口可樂、雀巢及百事可樂等全球食品、飲品企業宣告漲價，還有醬料、家居等龍頭企業跟進喊漲，顯示價格飆升從上游傳導到下游企業，對本已疲弱的內需恐帶來負面影響，不利經濟復甦步伐。

(時報資訊)