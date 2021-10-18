去年疫情高峰過後消費需求暴增，但上游頻頻缺貨，使全球通膨拉警報，至今已有13國央行至少升息一次，其中包括新加坡、韓國、紐西蘭，以及多個開發中國家，但最具全球影響力的聯準會及歐洲央行至今還沒行動，令全球密切關注其動向。
國際清算銀行追蹤的38家央行當中，有13家央行自疫情以來已升息至少一次。今年10月紐西蘭、波蘭及羅馬尼亞央行率先升息，吸引其他國家跟進，新加坡也在10月14日加入緊縮行列。
8月底，韓國央行宣布將基準利率上調1碼至0.75％，是韓國近三年來首次升息，並且是疫情來第一個升息的亞洲主要國家。
歐美央行多年來成功將通膨率維持在目標範圍內，目前仍有餘裕繼續觀望通膨走向。相較之下，拉丁美洲及其他開發中國家的糧食及能源價格飆漲速度驚人。當地央行擔心物價漲幅太大迫使政府調漲基本薪資，連帶使企業調漲商品價格而形成惡性循環，因此不得不率先採取行動。
UBS Research首席策略師波維亞（Bhanu Baweja）表示：「新興市場擔心通膨預期愈來愈高，因而轉向鷹派作風。」
智利央行在10月13日一口氣升息5碼至2.75％，創下20年來最大增幅。秘魯央行早在8月就開始逐步調升參考利率，至10月為止達到1.5％。
東歐各國因勞工短缺嚴重，高通膨風險比拉丁美洲更加急迫。凱投宏觀經濟學家皮曲（Liam Peach）表示：「我們認為未來幾年中歐及東歐陷入長期高通膨的風險位居全球之冠。」
糧食及能源價格飆漲的情形在非洲撒哈拉沙漠以南同樣顯著。以衣索比亞為例，當地通膨率在9月達到30％，高於8月的26.4％。衣索比亞央行已在8月將貸款利率從13％增至16％，並將銀行現金儲備率調升一倍至10％。
相較之下，亞洲各國仍擔心過早升息可能阻礙經濟復甦。近來煤價飆漲已使中國生產者物價指數（PPI）9月漲10.7％，創近25年來最大增幅，但製造商至今多半選擇自行吸收成本，致通膨率維持在0.7％，遠低於央行設定的3％目標。
(時報資訊)
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