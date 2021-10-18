政府不斷祭出打房政策，但也壓不住全台房價飆漲的氣焰。愛山林建設總經理張境在直言，地方政府公開標售土地，公然炒作土地價格，才是推升房價最大的元凶，建議政府應研議，建立土地標售的「漲停」機制，抑制標售土地助長房價！
最近房市最熱門的話題，就是桃園市府日前公開標售青埔、A20興和特區、A10山鼻區段徵收共49標土地，平均脫標率達77.6％、溢價率近三成；其中，A20站興和特區衝出每坪105萬元的高單價，中壢青芝段146地號建商更以總價26.3億元、每坪平均151.3萬元得標，溢價率達58.4％，震撼桃園房市。
不過，土地標售開出紅盤後，據悉已引發市場風起雲湧，銷售中的新案立刻調價，不少地主更是就地起價，更衝擊交易中的案件，引發市場一片嘩然。
愛山林建設總經理張境在直言，地方政府公開標售土地，公然炒作土地價格、才是推升房價的最大原因，天價標脫土地之後，錢被地方政府落袋了，但黑鍋卻由建商揹了，外界看待高房價，總怪罪建商，最後政府再祭出打炒房措施、還是打建商。
他直言，房價高漲實非建商所願，他建議政府，公開標售土地應比照台股，建立「漲停」機制，以避免土地行情動輒暴漲。
張境在建議，政府面對高地價、高房價，應該採取更積極的作為，而不是只有加稅。近幾年政府連續幾波打炒房、實施房地合一2.0和實價登錄2.0，加上地方政府標售土地屢屢創下區域天價，無疑是「提油救火、讓高房價愈燒愈旺！」
張境在指出，土地是房屋最主要原料，建議地方政府公開標售土地時，要有一定幅度的漲停機制，例如超過底價120％，即視為漲停，若有一家以上出價相當於最高的漲停價，則採抽籤方式，決選出得標人；部分政府大型標案也已改採資格標、規格標、價格標等機制，如此較可避免土地價格在多頭時期，造成巨幅波動，助長房價再急升。
(時報資訊)
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