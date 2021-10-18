市場研調機構IDC預期，2022年5G手機市場規模將全面超越4G需求，其中又以中國市場需求成長最為強勁。法人指出，OPPO、Vivo等品牌大廠已規畫在2022年上半年推出新機，聯發科屆時將以5G新品打入供應鏈，且聯發科明年下半年計劃再推新品，因此2022年全年業績有機會再度衝出雙位數成長，全年合併營收朝5,000億大關邁進，並同步改寫新高水準。
中國智慧手機品牌在當地電信運營商力推帶動下，5G智慧手機出貨動能不斷飆升，OPPO、Vivo及小米等業者都不斷推出新機，且供應鏈透露，品牌端已經預訂聯發科2022年新款5G智慧手機晶片天璣2000，預期聯發科2022年上半年出貨表現開始由新產品領軍，有望使毛利率維持高檔水準。
法人指出，聯發科在5G智慧手機市場表現亮眼，2021年5G手機晶片出貨量在衝上新高後，進入2022年將持續由中國智慧手機品牌啟動拉貨動能，有望帶動出貨量繳出雙位數成長，使得2022年全年合併營收達到雙位數成長的歷史新高表現。
根據聯發科先前在法說會中釋出的訊息，預期2021年全年合併營收可望成長45％，以聯發科2020年全年合併營收3,221.46億元計算，代表2021年全年合併營收可望超越4,500億元，2022年再度在成長效應帶動下，全年合併營收朝5,000億大關邁進，成長動能可觀。
聯發科將於10月26日召開第三季財報暨營運線上說明會，將公布2021年第三季財務報告及2021年第四季業績展望，法人預估公司將延續先前對5G手機高度成長的樂觀看法。
根據IDC預期，2022年5G手機市場規模將超越4G市場，且5G占整體智慧手機出貨量估上看54.1％，其中又以中國占5G市場規模接近五成水準，顯示中國在政策力推下，5G手機出貨動能相當強勁。
觀察競爭對手高通表現，供應鏈指出，高通在下半年成功爭取得台積電7奈米及6奈米產能，且2022年拿下5奈米及4奈米產能，使得高通產能危機暫時解除。不過法人認為，由於目前IC基板、晶圓代工及封測產能等價格都相較以往高出不少，且後續不乏再度漲價可能性，因此預期高通短期內仍不會啟動價格戰，5G智慧手機晶片維持良性競爭，代表聯發科後續營收及獲利仍有望呈現明顯成長空間。
(時報資訊)
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