【時報記者鄭心芸】本周至少有7檔ETF除息，其中有4檔殖利率衝高至5％以上；全球通膨拉警報，已有13國央行升息1次；第三代半導體夯，四大陣營布局化合物半導體市場；找不到足夠的鋰、鎳、錳，電動車電池原料供應爆缺口；陸紙價飆新高，國內造紙三雄跟著受惠。以下為今(10/18)日財經懶人包：

▲4檔ETF本周除息 殖利率衝5％

ETF除息旺季到，據統計，本周至少有7檔ETF除息，其中，永豐臺灣加權（006204）、富邦臺灣優質高息（00730）、富邦臺灣中小（00733）及元大高股息（0056）等4檔股息殖利率衝高至5％以上。

據統計，19日除息計有永豐臺灣加權、群益道瓊美國地產、富邦美國特別股、富邦臺灣優質高息、富邦臺灣中小等5檔ETF，21日有台新全球AI（尚未公告股息）ETF，及22日元大高股息ETF。

此外，台積電（2330）法說釋佳音，10月15日股價重返600元大關，率領14檔個股在內資護航下，軋外資空單及空手戲碼有望接續上演。篩選10月以來外資續站賣方、投信買超逾1億元，且第三季營收年增及月增呈「雙率雙增」的個股，包含台積電、矽力-KY、景碩、南電、世界、嘉澤、晶焱、晶宏、聯詠、旺宏、裕民、瑞昱、茂達及微星等14檔個股。

▲全球通膨拉警報 至少13國央行已升息

全球通膨拉警報，至今已有13國央行至少升息1次，其中包括新加坡、韓國、紐西蘭及多個開發中國家，但最具全球影響力的聯準會及歐洲央行至今還沒行動，令全球密切關注動向。

國際清算銀行追蹤的38家央行當中，有13家央行自疫情以來已升息至少1次。今年10月紐西蘭、波蘭及羅馬尼亞央行率先升息，吸引其他國家跟進，新加坡也在10月14日加入升息行列。UBS Research首席策略師波維亞（Bhanu Baweja）表示，新興市場擔心通膨預期越來越高，因而轉向鷹派作風。

目前全球確實存在民生物價蠢動的情況，以中國大陸為例，2021年多項大宗商品價格飆漲令大陸企業經營成本大增，甚至造成業者「有單不敢接」。近期在紙箱、水泥等業者相繼宣布漲價下，市場人士擔憂，上游價格將逐步傳導影響至中下游的商品，將使通膨壓力加大，勢必影響民生消費，不利大陸在疫情下的經濟復甦。

▲搶攻化合物半導體市場 四大陣營整軍備戰

隨著歐盟及美國在政策上加速電動車轉型，加上能源轉換需求及5G通訊等終端應用快速增長，氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等寬能隙材料的第三代化合物半導體市場進入成長爆發期，包括台積電、聯電、中美晶、漢民等四大陣營早已布局多年且蓄勢待發，全力搶攻GaN及SiC龐大晶圓代工商機。

台積電今年已投入第二代GaN增強型高電子移動率電晶體（E-HEMT）量產，100V空乏型高電子移動率電晶體（D-HEMT）進入試產，並打進5G基地台模式供應鏈。聯電目前著手進行GaN on Si技術開發，未來聯穎會是主要生產基地，且未來會考慮提供8吋晶圓代工。

中美晶集團在GaN及SiC領域著重上下游垂直整合，環球晶6吋GaN on Si磊晶基板已開出每月2,000片產能，難度最高的4吋GaN on SiC磊晶基板已小量出貨，6吋產能將在明年開出。漢民集團旗下漢磊及嘉晶在GaN及SiC布局多年有成，頻藉與國際IDM廠多年合作關係，近年來已陸續完成產能布建並進入量產。

▲找不到足夠的鋰、鎳、錳 電動車電池 原料供應爆缺口

福斯、戴姆勒和Stellantis等歐洲主要車商，正努力確保其在歐洲的電動車專用電池組供應，卻遭遇找不到足夠原料去製造專用電池的問題。專家估計歐洲在原料供應產業上還有很大發展空間。

目前車商無法找到足夠的鋰、鎳、錳或鈷等生產電池原料的供應，可能拖累其生產電動車的速度。供應短缺令相關原料價格愈來愈貴，也威脅到車商的利潤率。

資訊平台Ultima Media分析師哈利森（Daniel Harrison）說目前車商遇到的嚴峻問題，是專用電池供應鏈能否持續供應來滿需求。瑞銀等多家機構預測，未來十年電動車銷售將飆升後，歐洲各國政府和車商已開始擔心相關產業落後，被迫重新恩考專用電池的生產問題。

▲陸紙價飆新高 造紙三雄吃補

能耗雙控限產等風險急升，大陸紙廠頻頻發出漲價函。國內造紙三雄榮成、永豐餘與正隆在大陸的生產基地將持續貼近大廠報價跟漲受惠。

近期上游原材料瘋漲，帶動浙江、江蘇、湖北等地紙板廠掀起漲價潮，多家紙板廠漲幅逾5％。值得注意的是，除了歸因上游紙價連漲、停電限產持續，業者觀察到8、9月出現終端需求不旺的現象，大陸紙廠企圖透過雙控限產以量制價，刺激下游廠商拉貨。

業界研判，大陸下游紙箱需求不旺，主要原因有兩個，一是主要進出口國家塞港嚴重，大陸貨物出不去，出現不少遞延現象；二是全球海運高運價、大陸缺煤限產提高電費增加單位成本，侵蝕獲利，許多工廠面臨做白工的窘境。不過隨著停機減產潮發酵，供給減少，加上雙11、雙12、耶誕等節慶拉貨，需求增加，支撐10月紙價漲一波。

(時報資訊)