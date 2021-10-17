2021年第一季大陸重型卡車銷量屢創新高，卡車企業希望趕在7月實施「國六」新規前賣出更多的車，因此加速投產。但是自第二季開始，貨運就進入傳統淡季，重型卡車銷量也開始持續走低，延續到第三季，銷量下滑的程度甚至接近「斷崖式」。

大陸央視報導，7月1日，大陸柴油車「國六」排放法規正式實施，按照規定，「國五」新車都需要趕在這之前登記掛牌，才能不影響銷售。但是大陸多省為了緩解「國五」新車的庫存和銷售壓力，都延長掛牌的截止時間。但儘管如此，大量的「國五」庫存新車仍銷售不易。

中國汽車流通協會數據顯示，自7月柴油車「國六」排放新規實施以來，2021年第三季，大陸重型卡車市場銷售各類車型達到18.6萬輛左右，季減超過六成。

山東省德州市一家物流公司的負責人坦言，從4月、5月份開始，貨運進入傳統淡季，貨源、運量都在減少。

(時報資訊)