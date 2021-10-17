土洋銀行財富管理客戶滿手的新台幣，經常在各銀行之間追逐優利存款，匯豐銀行最新推出台幣階利活存，主打台幣300萬元可有最高年息1.2％，作法簡單只需逐月在帳戶中放進一定部位的現金，利率就會水漲船高，條件相當吸引人，且該行喊出「今年最後一檔」，更是刺激財管客群的腦波。渣打銀行也向「新台幣族」招手，表示資金放活存戶好調度，200萬元以內還可以加碼優惠利率至1％。

渣打的台幣活存優利秋季專案到10月20日止，距今（10/17）日看似只剩三天，該行近年來「每季推出優惠專案」的作法，財管客戶還是可以準備好，隨時和銀行人員諮詢。渣打銀行表示，新台幣優利專案非常受到客戶歡迎，願意回應市場需求，滿足民眾的理財偏好。

匯豐銀行和花旗銀行則較少推出台幣優利專案，花旗今年第二季曾推過一次台幣定存優利，總金額很快就爆滿。匯豐「牛轉活利」新台幣活存優利專案，也是近半年來少見的推市。因此銀行人員表示，每人每戶以300萬元為上限，超過300萬元的金額將回到銀行新臺幣一般活期存款牌告利率計息，此外，此項活動總限額為新臺幣35億元、或限5,000名客戶參加。

(時報資訊)