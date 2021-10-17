自第三季以來，大陸經濟受到海內外多重因素挑戰，尤其是水災頻發、電力及煤炭供應持續偏緊等影響，擴大經濟下滑壓力，也使得市場對於經濟形勢的判斷趨於謹慎。根據Wind統計，多個機構對大陸第三季GDP年增率的預測平均值為5.5％，最大值為6.1％，而最低值已跌破5％。
證券時報引述財信證券首席經濟學家伍超明分析，8月、9月大陸疫情多點擴散，經濟活動尤其是服務類、消費類活動的復甦進程受到一定衝擊，根據該團隊測算，預計第三季經濟增長5.4％左右。
光大證券董事總經理、首席宏觀經濟學家高瑞東則認為，第三季大陸經濟受到疫情、水災、部分地區限產限電等多重衝擊，因此將第三季GDP年增率小幅下調至5.1％。
至於如何看待下半年經濟年增率放緩？伍超明表示，一個原因是2020年同期基數提高，如果看兩年平均年增率，據該團隊測算，第三季、第四季分別在5.2％、5.5％，顯示經濟在潛在年增率水準附近運行，處於合理區間，沒有失速風險。第二個原因是，確實存在經濟復甦動能放緩，例如受到疫情反覆衝擊影響，以及周期性的下滑力量仍然存在等。
(時報資訊)
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