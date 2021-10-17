美國最新公布的消費者物價指數（CPI）年增率高達5.4％，再創13年來的新高，從今年六月美國聯準會（FED）利率會議宣布要考慮減債開始，「通膨」疑慮就持續干擾國際股市，韓國、新加坡都已開啟升息循環，市場擔心資金開始緊縮，投資人開始撤離金融市場，股、債雙殺不斷向下修正，全球股市由大多頭走勢轉向修正，股市何時止跌回穩？關鍵在於「通膨」疑慮何時消失！
從美國FED的10月份利率會議報告看來，幾乎可以肯定FED將在11月份開始縮減購債 （Taper），預計從每個月減少 100 億美元公債和50億美元抵押擔保證券 （MBS） 開始，至明年中左右結束購債，減債金額小、結束時間還很長，升息並不會那麼快來臨，債券殖利率回升，帶動科技類股止跌回穩，納斯達克指數穩守缺口支撐區，市場利空出盡，美股在科技類股帶動下，短期內有機會止跌回穩，再次挑戰季線關卡。
國際股市止跌回穩，資金面依舊寬鬆，台股這幾波下殺，總計10月份以來，融資餘額減少121億，當沖佔比重也從過去的45％左右降至41％，中實戶減少11％，台股人氣渙散，網路上也看到很多投資人發表股市「畢業文」，代表散戶已經進入最悲觀的時刻，投信卻逆勢連11買超，官股行庫進場護盤，外資也由賣超轉買，大戶進、散戶出，籌碼面逐漸穩定，台股守住前波底點，技術型態逐漸出現W底，KD指標也由賣超區向上形成黃金交叉，籌碼面、技術面、心理面都有轉多的跡象，短期內台股反彈挑戰季線機率高。
近期受美國減債的影響，外資不計代價回歸美元資產，不管業績好不好，幾乎可以說是全面通殺，但部分績優股非常有可能遭到誤殺，如9月份營收再創新高的台積電、日月光、群聯等，今年以來每股盈餘也都持續向上創新高，又分別為晶圓代工、封測、Nand flash IC設計的龍頭，股價都有超跌的跡象，非常適合中、長期的布局！
（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）
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