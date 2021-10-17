貨櫃三雄長榮、萬海及陽明7月初站上高點後，未能持續上攻反而出現劇烈反轉，短短3個月崩跌超過6成，讓不少投資人哀鴻遍野，有專家點出三雄近期重挫原因，包括耶誕節拉貨旺季已過、大陸限電停產未來出口商品下降及預期明後年運力增加，恐導致運價受衝擊，建議投資人下跌過程中，先不用跟著追殺，但逢反彈時仍需要站在調節方。

三雄長榮、萬海及陽明在7月初分別站上233元、353元及234.5元歷史高點，但高檔行情未能延續，月底市場情緒迅速轉空，航運股價開始崩跌，3個月重挫超過6成，長榮與陽明也都摔至百元以下。

上周五（15日）長榮收在93.9元，下跌1.4元（或1.47%）、陽明收在92.3元，挫0.1元（或0.11%）、萬海收在161元，下跌3.5元（或2.13%）。

貨櫃三雄這一波崩跌，讓許多「水手」們被套在山頂，德信證券首席分析師林信富在《理財達人秀》節目上表示，貨櫃航運股價出現修正的原因，包括耶誕節前拉貨旺季已過、大陸缺電限產，預期未來出口貨品下降，及大幅增訂新船&新櫃，將導致明後年運力大增，運價恐受衝擊等。

對於貨櫃三雄後市，林信富建議，下跌的過程中會出現跌深反彈，急殺或跌破前低先不用跟著追殺，但遇到反彈時，還是需要站在調節方。

相較貨櫃航運，林信富認為，散裝航運的影響較小，「主要原因是散裝新船的數量較少，明後年運力不會大幅增加，因此目前的狀況還算OK。」

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(時報資訊)

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