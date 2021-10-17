【時報-台北電】泰福-KY(6541)子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.獲加拿大衛生部(Health Canada)通知，授予TX01(Neupogen Biosimilar)上市許可
重組蛋白生物相似藥TX01(Neupogen Biosimilar)用於癌症化學療法所引起之嗜中性白血球減少症。依據IQVIA巿場調查公司之統計，治療癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症TX01(原廠參考藥物為Neupogen)(Filgrastim)，相關產品在加拿大之市場截至2021年6月的過去12個月銷售額為近一億元加幣。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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