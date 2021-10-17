大陸記憶體巨頭兆易創新、A股封測「四小龍」之一的晶方科技15日晚間雙雙公告，大陸國家集成電路產業基金（簡稱大基金）將要減持1％股份。

財聯社報導，兆易創新公布，持股5.27％的股東大基金擬在15個交易日後的3個月內，採取集中競價交易方式減持不超過1％公司股份，即665.732萬股。晶方科技則指出，持股5.98％的股東大基金計畫自2021年11月6日至2022年2月5日減持不超過408萬股，即不超過公司總股本的1％。

值得注意的是，2021年以來，大基金對兆易創新、晶方科技持續進行不同程度的減持。根據這兩家公司2020年財報顯示，大基金持有兆易創新流通股比例為7.85％，持有晶方科技流通股比例為8.44％。在此次減持實施完成後，大基金對這兩家公司的持股將降至5％以下。

(時報資訊)

#記憶體 #兆易創新 #晶方科技 #大基金

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