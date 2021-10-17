【時報-台北電】東洋(4105)與國際大廠合作開發Arsenic Trioxide學名藥歐美市場，該藥品用於治療急性前骨髓細胞白血病，並已獲得美國食品藥物管理局(FDA)之正式核可及取得藥證。
由東洋開發該學名藥並由國際大廠於海外市場進行註冊與銷售，東洋依約收取里程碑授權金(Milestone Payment)，產品上市後之供貨利潤另計。（編輯整理：張嘉倚）
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【時報-台北電】東洋(4105)與國際大廠合作開發Arsenic Trioxide學名藥歐美市場，該藥品用於治療急性前骨髓細胞白血病，並已獲得美國食品藥物管理局(FDA)之正式核可及取得藥證。
由東洋開發該學名藥並由國際大廠於海外市場進行註冊與銷售，東洋依約收取里程碑授權金(Milestone Payment)，產品上市後之供貨利潤另計。（編輯整理：張嘉倚）
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