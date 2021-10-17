針對香港新一份「施政報告」提出設立特殊目的收購公司（SPAC）的上市制度一事，香港財經事務及庫務局局長許正宇17日表示，政策目的是吸納優質的SPAC在港上市，為加強對投資者的保護，現階段並不容許散戶參與，建議只限專業投資者參與買賣，當局也會規管集資規模、發起人等。
香港信報報導，對於相關建議是否過於保守，許正宇在出席電台節目時指出，當局要增加監管模式的可持續性，聚焦吸納優質的SPAC，同時增加集資管道。
另外，許正宇形容科技創新與金融是「你中有我，我中有你」，又指當局已透過不同政策，包括上市改革、引入基金遷冊制度、稅務寬免等，協助新創企業。
「施政報告」還提出，支持港交所與廣州期貨交易所針對碳排放交易金融產品展開合作，許正宇表示，證監會和港交所將成立小組，研究香港作為金融中心在大灣區內有沒有相關角色。
(時報資訊)
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