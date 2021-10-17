琳誼大啖唱片公司送的珍珠奶茶和手扒雞。（相映國際提供） 琳誼擔任旺福「俗女的歌Live音樂會」嘉賓。（相映國際提供） 創作新人琳誼的歌曲〈蚵仔麵線〉搭上夯劇《俗女養成記2》，MV突破320萬次點擊，而獲得一頓美味獎賞。原來她從培訓期就開始減肥，戒掉含糖飲料、甜點、炸物，日前唱片公司為她慶功宴，端上珍珠奶茶與手扒雞組合作為犒賞，琳誼盡情品嚐，更許願：「好開心！希望點閱每多100萬就可以喝一次！」

有趣的是，近來這道銅板美食竟成為網路熱門搜尋，因為其販售價格「20元」引發新聞與網友熱議，還有網友留言笑稱：「好聽，謝謝主計處打歌！」琳誼自許得更努力，「會看大家的留言，像前幾天就看到滿多來朝聖蚵仔麵線20元的留言。當然希望，這首歌能像小吃一樣受大家歡迎朝千萬點閱邁進」。

週末琳誼參加旺福「俗女的歌Live音樂會」擔任嘉賓，首度和小民同台合唱〈蚵仔麵線〉，琳誼形容，「旺福大部分的歌是帶給人歡樂開心的感覺，我的音樂是給人比較放鬆舒服，這次跟小民老師合作也跟〈蚵仔麵線〉訴說的事情很像，像不同世界的人碰在一起，卻唱出大家喜歡的蚵仔麵線」；在演唱會後台她化身小粉絲與「嘉玲爸」陳竹昇合照留念。

(時報資訊)