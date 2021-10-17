國際油價持續衝高，布蘭特原油站上85美元，中油宣布在啟動油價平穩雙機制啟動下，汽、柴油各吸收1.2元及2.3元，汽、柴油各調漲0.8元及0.9元。

調整後，中油 18日凌晨零時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升26.6元。

中油表示，全球能源需求大增，各國搶買煤炭和天然氣，相關能源價格短期飆升，快速帶動原油需求；加上石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)仍維持溫和增產計畫，不另行增產等因素影響，帶動油價上漲。

影響所及，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.57美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.159美元，國內油價依公式計算漲幅為3.04%，汽、柴油每公升原應各調漲2元及3.2元。

不過，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，中油吸收此部分調幅後、95無鉛汽油每公升31.3元，進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.3元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.3元；汽、柴油實際價格每公升各調漲0.8元及0.9元。累計110年至9月底止，中油共吸收57.56億元。

(時報資訊)