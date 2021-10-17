【時報-台北電】台灣中油公司自明（18）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.8元及0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升26.6元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽油吸收1.2元，柴油吸收2.3元。
台灣中油表示，本週因全球能源需求大增，各國搶買煤炭和天然氣，相關能源的價格短期飆升，同時快速帶動原油需求；加上石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)仍維持溫和增產計畫，不另行增產等因素影響，帶動油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.57美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.159美元，國內油價依公式計算漲幅為3.04%，汽、柴油每公升原應各調漲2.0元及3.2元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，台灣中油吸收此部分調幅，吸收後95無鉛汽油每公升31.3元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.3元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。因雙重平穩機制啟動，汽油吸收1.2元，柴油吸收2.3元，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.8元及0.9元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：