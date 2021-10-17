台股自疫情以來不斷上漲，年初鋼鐵、航運類股漲勢驚人，吸引許多新手挺進股市，短線當沖交易也逐漸熱絡，有網友去年開始接觸當沖交易，一年下來賠約120萬，但日前意外買到無法當日現沖的聯合再生，面臨140萬的交割款，手足無措，除了和親友借款也別無他法，此事也讓他痛定思痛，不再涉足當沖，以免再發生類似事情。
1名網友在PTT股板發畢業文，他從去年開始接觸當沖交易，一年以來賠約120萬元，結果賠錢不僅沒讓他收手，反而還越陷越深，原本手頭還有7、80萬充裕的現金，結果現在要繳每個月1萬多元的信貸。
原PO述說他收手不當沖的一個引爆點，他和往常一樣尋找標的物，做多買入，平時本會特別注意買的股票是否能當日現沖，但當時卻偏偏意外買了無法當日現沖的聯合再生，「面臨140萬的交割款，當下手先軟一半」。
在事發當下，原PO立馬致電營業員，詢問該如何是好，然遺憾的是，除了和親友借款外，別無他法，所幸原PO東湊西湊，與前後10幾個朋友借了約120萬的資金，外加自有約20萬的本金，安然度過此次危機，而他也因此大徹大悟，馬上打給券商，將額度往下調。整件事了後，也讓原PO捏把冷汗，「希望不要有這麼一天再發生，總不可能盼望朋友們幫第二次」。
貼文曝光後，許多網友留言，「 玩太大了」、「沒有本金還敢這樣玩」、「沒那麼多錢就不要玩太大，別再亂沖了」、「朋友不錯還肯借你付交割款，拿到錢趕緊還吧」、「沒賠多少啦，搞不好還賺錢」、「至少你做人滿成功的，還能借到一百多萬」；另外，也有網友敲碗想看對帳單，「單呢？」、「畢業文一定要附單阿，是想留級逆？」、「沒單耶，你先補單好嗎」。
原PO也在底下留言附上對帳單，從對帳單可以看到，他一口氣就買了65張的聯合再生，事後回想起來，原PO也打趣揶揄，「我是沖了聯合再生，差點變成聯合往生」。
(時報資訊)
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