從《我愛黑澀會》出道的女星丫頭(詹子晴)，除了在演藝圈闖出一片天外，副業也經營的有聲有色，堪稱是藝界副業女王，不過出身低收入戶的她，如今成了小富婆，她也拍影片分享自己親身經驗。
丫頭在自己的YouTube頻道分享存錢的方法，認為最重要的法則就是「『收入』扣掉『固定支出』、扣掉『儲蓄』，最後才是你的『花費』」，好好遵守才能有效地存錢。
她也以月薪3萬來舉例，先扣掉1萬的房租，再扣掉6000元的「固定支出」，剩下的14000再分出6000塊當作儲蓄，最後的8000才是真的可以拿來花用的錢，而所謂的「固定支出」，就是絕對不能增加的意思，包含水電、網路費用等。
丫頭直言如果你覺得只有8000塊能用，太難了吧，那我跟你們說：「如果你不先苦後甘的話，你一輩子會一直苦，苦一輩子，你就會存不到錢啊」，而上述是租屋族的算法，如果住家哩，就可省去1萬塊租金，這樣每個月可存到16000。
她表示自己就是從18歲存到23歲，就存到自己的第一桶金100萬，而且還超出很多，因為她從小就知道「錢滾錢」的重要性，所以她把儲蓄拿去買了4支基金，且每支持有時間都大約2到5年，「因為長期持有，你才不會一直買在高點，你是平均分攤」，當時她所有的基金都有賺錢，也加速她存錢的進度。
除了儲蓄的分法，丫頭也透露她也會從一些小地方開源，譬如索取雲端發票，就有二次中獎機會，比紙本還好，還會結合記帳APP，放在手機桌面，就能清楚看到每一天花了多少錢，藉此警惕要謹慎分配支出，她也表示其實這些道理人人都做得到，只是你願不願意而已。
(時報資訊)
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