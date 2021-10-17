德國《商報》（Handelsblatt）日前指出，台灣與中國大陸之間的緊張關係已經成為歐洲晶片供應的最大風險，假使台灣晶片業停擺，大陸的電子廠幾天內就得關門，導致數百萬人失業，全球沒有其他國家可以取代台灣晶片業的地位，該文作者因此建議歐盟必須力推晶片產業本土化。

德國《商報》12日撰文指出，全球1/5的晶片來自台灣，不過鑒於台海緊張，這項事實令人擔憂，尤其大陸國家主席習近平重申兩岸統一，蔡英文總統強硬回應，報導擔心兩岸間的口水戰可能演變成有戲劇性後果的有形紛爭。

德國之聲引述《商報》報導指出，歐洲企業如同其他國家，相當依賴台灣製造的最先進工業晶片，這種依賴在兩岸緊張的局勢下是相當「危險」的。

「只要發生一次時間稍長的停電，高度敏感的晶片產業就會受到嚴重影響。」《商報》舉例日前德國東部工業重鎮德勒斯登（Dresden）發生20分鐘停電，導致當地的英飛凌工廠必須人工檢驗每一塊晶圓。

報導假設，如果新竹台積電工廠附近有炸彈爆炸，整條產業鏈被炸毀，將波及德國的汽車業。報導指出，製造一枚晶片需要幾個月時間，有上百道程序，任何一個環節停擺，都可能導致整條生產線延遲幾星期甚至數月。此外，目前全球晶片需求吃緊，稍微波動都會導致供應嚴重緊張。

報導還指出，一旦台灣晶片業停擺，幾天內大陸的電子廠也得關門，屆時將導致數百萬人失業。雪上加霜的是，目前晶片庫存非常少，現階段也還沒有其他國家可以取代台灣晶片業的地位。

報導指出，統一台灣是中國大陸的歷史目標，北京恐怕會為此不惜犧牲經濟，建議歐盟應該力推晶片產業本土化，還強調目前時間「非常緊迫」。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意