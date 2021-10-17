德國《商報》（Handelsblatt）日前指出，台灣與中國大陸之間的緊張關係已經成為歐洲晶片供應的最大風險，假使台灣晶片業停擺，大陸的電子廠幾天內就得關門，導致數百萬人失業，全球沒有其他國家可以取代台灣晶片業的地位，該文作者因此建議歐盟必須力推晶片產業本土化。
德國《商報》12日撰文指出，全球1/5的晶片來自台灣，不過鑒於台海緊張，這項事實令人擔憂，尤其大陸國家主席習近平重申兩岸統一，蔡英文總統強硬回應，報導擔心兩岸間的口水戰可能演變成有戲劇性後果的有形紛爭。
德國之聲引述《商報》報導指出，歐洲企業如同其他國家，相當依賴台灣製造的最先進工業晶片，這種依賴在兩岸緊張的局勢下是相當「危險」的。
「只要發生一次時間稍長的停電，高度敏感的晶片產業就會受到嚴重影響。」《商報》舉例日前德國東部工業重鎮德勒斯登（Dresden）發生20分鐘停電，導致當地的英飛凌工廠必須人工檢驗每一塊晶圓。
報導假設，如果新竹台積電工廠附近有炸彈爆炸，整條產業鏈被炸毀，將波及德國的汽車業。報導指出，製造一枚晶片需要幾個月時間，有上百道程序，任何一個環節停擺，都可能導致整條生產線延遲幾星期甚至數月。此外，目前全球晶片需求吃緊，稍微波動都會導致供應嚴重緊張。
報導還指出，一旦台灣晶片業停擺，幾天內大陸的電子廠也得關門，屆時將導致數百萬人失業。雪上加霜的是，目前晶片庫存非常少，現階段也還沒有其他國家可以取代台灣晶片業的地位。
報導指出，統一台灣是中國大陸的歷史目標，北京恐怕會為此不惜犧牲經濟，建議歐盟應該力推晶片產業本土化，還強調目前時間「非常緊迫」。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：