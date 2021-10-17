近期台積電赴高雄設廠消息已成功帶起楠梓地區房價上漲的話題，沒想到近日再有網友爆料不少代銷都打著台積電名議賣房，但地點卻是在車程一個半小時外的屏東市區，讓他相當傻眼，上網分享後也引起熱烈討論，不少人狠虧，以前賣房要扯捷運，現在賣房則是要扯台積電。
有網友在PTT論壇Home-Sale版上以「現在買房都要扯到台積電？」為題發文表示，「去屏東市區看房，代銷跟我說，這邊都完售了，要買的話要排順位，前面後面左邊右邊都是台積電的來買。」
原Po聽聞當下相當困惑，甚至反問銷售人員，「妳認真嗎？妳知道南科離屏東市區有多遠嗎？」最後他更直呼，到底有誰會每天通勤3小時來回120公里，從屏東市區到南科上班，對於銷售房子頻扯台積電的狀況感到相當傻眼。
文章一出引起PTT網友熱烈回覆，「南科到底為什麼要跑去買屏東，這會亂扯」、「代銷真的越吹越誇張」、「看新竹房價就知道為什麼」、「房仲心中的台灣只剩台積電了….」、「標榜台積電房價立刻向新竹看齊」、「早期買房要說有捷運，現在捷運多了，就說有台積電。」
此外，有人認為南科距離屏東市區車程將近1個半小時，很少人會跑去那麼遠的地方買房，「南科到底為什麼要買屏東，溪北更近也便宜」、「一般有常識的都不會被代銷騙吧」、「距離根本超遠，到底誰會特別跑去買」、「除非在南科上班的屏東人吧，不然太扯了」、「雖然扯台積有點牽強，但屏東市區今年房市真的有熱起來的感覺。」
(時報資訊)
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