在今天低利時代加上長壽風險，有關規劃退休理財相關話題，一直受到國人高度關注與討論。根據國稅局最新統計資料指出，國人65歲以上有所得者約占高齡人口5成5以上，其中各人收入來源的4成靠利息、3成靠股息，顯示不少長輩在退休後，仍持續投資並偏好以每月配息收入作為養老金；與此同時，適逢自去（109）年下半年以來，台股持續牛市當頭、屢創新高，帶動投資型保單銷售火紅，持續穩居國人熱門投保工具。
不過，這波台股榮景並沒有維持投資型保單不墜聲勢；反之，投資型保單竟爆出罕見的停售潮。
聰明挑類全委保單存退休金，養老沒煩惱！
據了解，基於擔心保險公司提供過多且不必要的背書或是保證，讓原本應由保戶自行承擔投資相關風險，反而演變為由保險公司來承擔投保人可能發生的損失，金管會保險局自今（110）年3月1日起祭出投資型保單管制措施，凡是附保證投資型保單僅能提供「最低身故保證」，且須改款後才能上市，相較於過去可以退還1 倍多的總繳保費，新版的投資型附保證保單身故最多僅能「保本」。
在此變革下，富邦、國泰人壽率先改款，附保證投資型保單重出江湖；兩家保險公司不約而同地聚焦新興投資趨勢－ESG題材、將其納入附保證投資型保單，主要考量ESG評比較高的企業擁有較高韌性且不易受到外在風險影響，並更有機會提供民眾長期穩健的的投資回報；同時具備有投保簡單、穩定金流及身故保證等特色，有利於民眾在捉摸不定的投資市場環境中攻守兼備，及早樂退做自己退休的主人。
另一方面，值得關注的是，近來受到國際經濟情勢及新冠肺炎疫情的影響，國內民眾投資風險屬性趨於保守，投資型保單中又以「類全委保單」最受青睞，而隨著投資市場波動加大，絕大多數民眾偏好委由專家代為投資操盤，其中附保證投資型保單具有身故保證保本機制，利於資產傳承，不論投資績效，身故至少有給付總保費的「保本」保證，無須擔心保費有去無回，也能保全資產傳承給子女。
(時報資訊)
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