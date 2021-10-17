新冠疫情爆發至今，企業各自經歷了起伏未定的挑戰，由原先的措手不及轉為深謀遠慮，隨時應變。《遠見雜誌》35週年慶聚焦報導產業聚落與發展前景，疫情之下，產業界的投資思惟是否受到影響？為此，《遠見》與「遠見民意研究調查」進行「新冠疫情下，投資台灣大調查」，探索企業發展前景。
投資意願〉 11％企業願加碼投資台灣
調查分三大主軸：疫情下的投資意願、經商環境及未來景氣預估，針對全台1740家上市櫃企業發送問卷，共計回收436份，多達1/4上市櫃企業提供有效問卷。
其中，傳統製造業121家、電子製造業112家、科技製造業78家、醫療生技業38家、金融保險與服務業87家。員工人數501人以上占最多數的43.3％，逾四成受訪企業資本額為15億元以上，以大型企業為主。且目前在海外的營運總部與據點，有59.3％設在中國大陸。
結果發現，本土疫情於2021年5月19日升級至第三級警戒，高達83.9％的上市櫃公司表示，不影響投資台灣的意願，將維持投資現狀，11％則因疫情增加在台投資意願（前兩者合計94.9％），僅5.1％減少意願。
這顯示台灣仍有獨到的投資優勢和誘因，包括堅實的產業聚落、優秀的人力素質、適宜的居住環境、充沛的資金動能和多元創新文化，讓企業對台灣持續有信心。
最佳例證是觀光產業，座落疫情海嘯第一排，業績盪至谷底，但老字號旅行社鳳凰旅遊依舊維持小琉球的5億元投資案，興建國際休閒飯店，鳳凰總經理卞傑民表示：「我們還是看好離島觀光將持續成長。」
更能說明企業對投資台灣前景有信心的是，假使疫情能成功控制到2021年4月的水準，未來兩年內，竟有四成二的企業表示會增加投資，其餘五成八則是維持投資現狀。
其中企業加碼投資台灣的金額，1億～10億元，占49.7％，「10億元以上」與「1000萬～9999萬元」者，同為23.1％，平均增加的投資金額為8.99億元。至於計畫增加的投資面向，其中55％會花在擴大營運面積或廠房建設，47.8％是投資軟硬體設備升級，42.8％推動數位轉型，42.8％增加研發經費，30％則是增加員工人數，平均增聘員工人數為147人。
若是未來計畫擴大營運面積或廠房建設，投資標的依序為廠辦廠房（77.8％），工業用地（26.3％）、倉庫物流（16.2％），這與回卷企業七成是生產製造型有著正相關，因應訂單熱銷，擴大產能是企業第一要務。
經商環境〉交通、供應鏈是最大關鍵
至於誰是企業未來投資地點的首選？其中新北市為企業最愛，有25.1％，二、三名為桃園市23.4％，台北市19.3％。而企業投資地點的考量，則以交通便利（48.2％）、供應鏈體系完整（44.7％）和基礎建設完善（36.5％）為優先。
值得注意的是，穩定的供水供電對企業選擇何處進行投資，落為最不重要因素，僅占比4.7％和3.5％，水電等生產要素已不再嚴重干擾投資地的選擇。
因中美貿易戰返台增設廠房的美?國際，董事長陳本源勘查各縣市，心目中有兩個理想地點：台南市和屏東潮州，最後拍板去台南，主因便是交通。「高鐵當時要延伸到屏東，但沒說站點在什麼地方，要是確定南延到潮州，我早就買下去了，」陳本源說。
再細究各行業的選擇關鍵。傳統製造業（46.3％）、金融保險與服務業（62.5％）和醫療生技業（57.1％）首重交通便利。電子製造業（53.3％）與科技製造業（46.7％），則以供應鏈體系完整為要。
立足台灣之外，若企業想赴海外投資，31.9％企業的優先選定中國大陸，高於越南的18.7％和美國的16.2％，但也有37.4％沒有計畫在海外擴大經營。
對布局全球的台灣企業而言，又是怎麼定義台灣的角色地位呢？
67.5％認為是全球營運總部，50.7％是研發創新中心，27.4％是人才養成中心，專注經營台灣市場者，有23.5％。
在經商環境的友善度上，對於台灣政府處理企業投資時的整體表現，回答「滿意」為33.7％，高於不滿意的23.2％。但也有43.1％回答不知道或沒意見。
只要政府優先改善哪些經商環境面向，即可大幅增加企業未來在台灣投資的意願？54.4％認為是降低稅賦，譬如提供優惠稅率或關稅減免，顯示減稅措施最能轉化為企業加碼投資的紅利。
其次的投資誘因，36.9％認為是強化國際貿易環境，33.9％是穩定的供水供電，32.3％是與時俱進的法規，31.9％希望政府提出明確的產業發展政策，21.6％期盼提升政府辦事效率。
若與產業類別進行交叉分析，所有產業的共同選擇是降低稅賦，但科技製造業（44.9％）很明顯比其他產業更重視台灣在國際間維持和諧互動關係、簽訂更多FTA。而金融保險與服務業（47.1％）和醫療生技業（47.4％），其次希望的是政府法規能與時俱進，加強保護智慧財產權、放寬外國專業人才簽證居留條件等。
再來觀察22縣市的經營環境，在友善度和吸引度上，台北市以350票居首，新北市281票第二，桃園市217票第三，台中市188票第四，高雄市156票第五，台南市148票第六。
前六名由六都包辦，其後至第十名的潛力名單，依序為新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣。
不同產業對各縣市的友善度，看法其實截然不同，金融保險與服務業和醫療生技業票選了台北市最友善，科技製造業推舉了新竹市，傳統製造業欣賞桃園市，電子製造業則推崇新北市。
營運困境〉 原物料上漲是最大風險
而展望未來的投資環境，企業預估，未來三年內可能遇到的營運風險，59.5％認為是原物料上漲，53.1％是疫情反覆，40.7％是國際政治風險不確定因素，匯率波動則有37.7％。
全球疫情導致原物料缺貨價格飆升，令企業吞下苦果。亞洲塑膠地磚代工龍頭、美?國際董事長陳本源算了一筆帳，從2020年11月至2021年7月底，生產所需的塑膠油價格，上漲了58％，塑膠粉上漲9％，加上美元走弱台幣升值，匯率差了6％。眾多不利於經營的數字，令陳本源苦笑：「傷心痛苦的數字不想記太多。」
從產業類型來看，包括傳統製造業、電子製造業和醫療生技業，頭號營運風險皆為「原物料上漲」。科技製造業反倒最擔心的是「國際政治風險不確定因素」（55.1％），如台海危機、中美對抗等地緣政治傾亂，其次為「匯率波動」（51.3％）。
觀察金融保險與服務業，最擔心的風險是疫情反覆，占比69％，遠高於其他風險因素。
全台最大的高爾夫球代工廠、明揚國際，將投入超過4億元，在屏東建置智慧製造生產線以擴充產能，代理發言人林肯毅指出，隨著疫苗覆蓋率愈來愈廣，疫情應能相當程度受到控制：「人類應該是會跟病毒共存。」
新冠疫情對公司營運產生的衝擊，又有哪些？
首先是原物料取得的速度不如以往，有52.2％因此受到衝擊，其中，傳統製造業（55.8％）、電子製造業（58.9％）、科技製造業（61.5％）、醫療生技業（60.5％）皆以缺料為最苦。
其次，疫情爆發導致塞港缺櫃，隨之而來「物流成本大增，獲利減少」，成為42.8％企業的硬傷。
再者是人力的緊急調度與分配，40.7％的企業要為人手傷腦筋。尤其是金融保險與服務業，居家隔離與半封城而無法面對面提供服務，54％必須重新安排實體據點的排班情況。還有25.7％因疫情導致生產線斷鏈或店面營運受影響，導致營收或獲利減少。
「彼之蜜糖，汝之砒霜」，卻也有20.9％企業的部分營業項目反倒因為疫情而受益，比如宅經濟發燒、產製防疫物資的公司搶手。
其他受疫情衝擊的面向，依序為生產績效降低（14.3％）、防疫物資資源取得不易（4.6％），而完全沒有受到衝擊者，則有5.7％。
未來展望〉 64.7％看好台灣經濟好轉
後疫情時代的景氣變化，64.7％認為台灣未來一年的整體經濟發展狀況會變好，超過六成的企業是看升，高於20.1％的「經濟變差一些」和2.1％的「經濟變差很多」，認為「經濟一樣不變」的有13.1％。
同樣的信心，還展現在對於台灣未來在國際貿易關係當中的處境，51.6％表示樂觀，高於28.5％的有點悲觀和2.5％的非常悲觀。
請答卷者依照該公司所屬產業的競爭力，在世界舞台的表現中評分，近七成（69.9％）的受訪者給了自己所屬行業7～10分的高分，還有19家企業給了自己行業滿分10分，給了0～3低分的僅有3％，顯示對產業競爭力的自信心趨強。
再請企業評估現階段，台灣哪些產業最具有國際競爭力？企業家心目中的前三名分別是半導體業（98.2％）、電子零組件業（51.3％）、電腦及週邊設備業（21.1％），不愧「科技之島」的美名。第四、五名則是生技醫療業（15.6％）、航運業（13.1％）、光電業第六（12.4％）。
然而，在未來三到五年最具有國際競爭力的台灣產業，名次便出現了變化。第一、二名仍然是半導體業（96.3％）和電子零組件業（42.3％），生技醫療業升上第三名（24.8％），電腦及週邊設備業變第四（14.5％），而光電業第五（11.7％），眼下業績暢旺的航運業掉到第八（7.6％）。
調查結果相當符合實情，台灣半導體產業的總產值，已經超過韓國排名全球第一，投資手筆大而迅猛，以台積電為例，2021年資本支出提升至300億美元，外媒更預測三年內將投入1000億美元。
半導體零組件商、意德士科技董事長闕聖哲分析，台灣除擁有晶圓代工龍頭，背後也有一群本土供應鏈的強力支持，形成護國群山，維持住台灣於全球半導體產業中的關鍵地位。
「即使在外來競爭者增加的情形下，」闕聖哲說，台灣半導體產業在未來三到五年，國際競爭力仍然非常強大。
本文作者：邱莉燕
(本文摘自《遠見雜誌10月號424期》)
(時報資訊)
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