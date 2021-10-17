日前新聞報導指出，有「銅板保單」之稱的微型保險，再度發揮照顧經濟弱勢民眾投保權益「雪中送炭」的保單特色，由國內保險業者與縣市政府合作，提供逾５千名經濟弱勢身心障礙者為期１年、保額新台幣30萬元的微型傷害保險，保費由保險公司全額捐贈，意欲協助弱勢家庭獲得更周延的保障。
金管會放寬微型保險承保 保險業者齊聲響應
所謂的「微型保險」是指保險業為經濟弱勢者提供因應特定風險基本保障的保險商品，其特色為低保額、低保費且保障內容簡單。為擴大微型保險保護傘、強化社會安全防護網，金管會於今（110）年年初宣布放寬微型保險可承保範圍，將領取中低收入老人生活津貼的高齡長者及其家庭成員也涵蓋在內，預計至少有17萬戶受惠。
根據衛福部最新統計數據顯示，國內領取中低收入老人生活津貼約有17萬戶，針對金管會放寬微型保險承保對象，只要符合《老人福利法》規定，包括：中低收入老人本人及其配偶、直系血親與家屬（依《民法》有共同居住生活事實者），都納入微型保險承保身分者範圍。
不過，需特別留意的是，所謂的「中低收入老人生活津貼」並非指「中低收入戶」，如果是以中低收入戶的資格，則必須另行申請審核。
據了解，參與此次協助地方弱勢家庭納保的保險公司，至今已連續5年贊助微型保險保費，保費捐助累計超過2800萬元，今年特別提供逾５千名經濟弱勢身心障礙者為期１年、保額新台幣30萬元的微型傷害保險，「讓弱勢家庭在面對生活的重大變故時，除了政府的福利補助外，另也能獲得基本的保險保障，從而降低風險。」
針對金管會放寬微型保險承保範圍並落實「普惠金融」的政策目標，國內保險業者異口同聲表示，積極響應政府政策，落實「普惠金融」政策目標同時也強化「公平待客」原則，未來希望能與更多縣市政府合作，透過團險保費贊助的方式，擴大微型保險保護傘，進而強化社會安全防護網。
此外，金管會並進一步指出，繼103年和107年陸續放寬承保對象後，此次是第3次放寬、承保對象也更多元，除了原先的中低收入戶外，其他包括原住民、漁農民、特殊經濟家庭、身心障礙者及各個族群的家庭成員等，建議符合投保資格者可視自身需求適時投保微型保險，以加強個人基本保險保障。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：