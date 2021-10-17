貨櫃三雄自7月初高點一路崩跌，跌幅已超過6成，一堆散戶心碎認賠，紛紛發表水手變水鬼的「畢業文」，一名網友表示，從7月開始進場，當初為了「分散風險」買進長榮、陽明、萬海三條船，但現在撐不住了，手上35張航運股全部賣掉，慘賠267萬出場；對此，許多網友安慰他等下次賺回來，還有人直呼，原來可以賠那麼多，股票太可怕...拍拍。

該名網友PTT分享自己的「海運畢業文」，表示7月跟上貨櫃三雄熱潮，搶當航海王，他曬出對帳單，7月時進場買進10張長榮、10張陽明，以及4張萬海；到了8月，又加碼萬海2張；9月時再度買進陽明5張與萬海400股，3個月時間，買進三雄股票共計超過31張。

由於貨櫃三雄從7月歷史高點狂崩，股價「打到骨折」還是煞不住，原po大嘆「7月到現在，撐不住了」，最近終於決定認賠殺出，將航運股通通砍光，總共虧損267萬4665元，並說「看能不能幫助其他水手反轉，水手加油！」

其他網友看了原po慘賠遭遇，紛紛表示，「撐不住很正常，恭喜解脫」、「怎不等反彈再砍？至少有點尊嚴」、「包了666給你，錢再賺就有了」、「該砍還是要砍，十七層地獄跟十八層地獄的差別」、「貧窮限制我的想像，原來可以賠那麼多」、「我不信 你一定有佈空單避險XD」、「容我尊稱你一聲大哥」。

但不少人對於原po為了「分散風險」，買進三條船的做法感到不可思議，「笑死 真的有人貨櫃分三份喔... 產業一樣 要死一起死」、「算你厲害 航運三雄都在你手」、「只能說三位一體 沒有什麼分散風險的」、「事實證明分散風險根本沒用啊，那個老師教的？」、「水手的分散風險 萬陽長」。

(時報資訊)

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