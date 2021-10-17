貨櫃三雄自7月初高點一路崩跌，跌幅已超過6成，一堆散戶心碎認賠，紛紛發表水手變水鬼的「畢業文」，一名網友表示，從7月開始進場，當初為了「分散風險」買進長榮、陽明、萬海三條船，但現在撐不住了，手上35張航運股全部賣掉，慘賠267萬出場；對此，許多網友安慰他等下次賺回來，還有人直呼，原來可以賠那麼多，股票太可怕...拍拍。
該名網友PTT分享自己的「海運畢業文」，表示7月跟上貨櫃三雄熱潮，搶當航海王，他曬出對帳單，7月時進場買進10張長榮、10張陽明，以及4張萬海；到了8月，又加碼萬海2張；9月時再度買進陽明5張與萬海400股，3個月時間，買進三雄股票共計超過31張。
由於貨櫃三雄從7月歷史高點狂崩，股價「打到骨折」還是煞不住，原po大嘆「7月到現在，撐不住了」，最近終於決定認賠殺出，將航運股通通砍光，總共虧損267萬4665元，並說「看能不能幫助其他水手反轉，水手加油！」
其他網友看了原po慘賠遭遇，紛紛表示，「撐不住很正常，恭喜解脫」、「怎不等反彈再砍？至少有點尊嚴」、「包了666給你，錢再賺就有了」、「該砍還是要砍，十七層地獄跟十八層地獄的差別」、「貧窮限制我的想像，原來可以賠那麼多」、「我不信 你一定有佈空單避險XD」、「容我尊稱你一聲大哥」。
但不少人對於原po為了「分散風險」，買進三條船的做法感到不可思議，「笑死 真的有人貨櫃分三份喔... 產業一樣 要死一起死」、「算你厲害 航運三雄都在你手」、「只能說三位一體 沒有什麼分散風險的」、「事實證明分散風險根本沒用啊，那個老師教的？」、「水手的分散風險 萬陽長」。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：