受到電影帶動，《沙丘》原著小說也在台灣熱賣，同時也因為暢銷好評，市面上開始出現盜版書流通，使得出版方發出聲明提醒讀者勿信過度的低價折扣。大家出版社總編輯賴淑玲則指出，一套暢銷書問世，背後所付出的人力，物力無數，不應被盜版竊取價值。
賴淑玲不諱言：「大概能賣1萬冊以上的書或在中國引起注意的書，就有可能被盜版。」台灣雖已鮮少有出版品的盜版業者，但近年則多由平台賣家引進大陸盜版書充斥市面，但印刷、紙張品質不佳。
賴淑玲表示：只能把自己當偵探，對盜版書提訴訟。但她也坦言「成本高，最後多庭外和解，沒完沒了。」
《沙丘》原著小說共計6冊，一向被譽為「科幻聖經」，過去台灣也曾經出版過幾冊但未全，且科幻類型小說在台灣一向不吃香。
賴淑玲指出：「科幻小說在台灣一向不能說自己是科幻小說！」加上這一套作品人物眾多，其複雜的「沙丘宇宙」，對讀者而言存在門檻。
在傳出由知名導演丹尼維勒納夫改編的消息後談版權，賴淑玲表示：「要求一次必須簽6本，確實很硬」但她認為這套作品的閱讀趣味仍不在話下，決定咬牙推出。「對台灣讀者而言，有人物有劇情，甚至有些暗器、毒殺這些很武俠小說味道的情節，仍是容易進入的。」
從讀者視角轉換到編輯思維，賴淑玲認為這套書的門檻，正可以透過編輯手法幫讀者降低難度，有些「不服氣」的她抱著「賠最少」、「至少做做看」的心理準備，促成了套書在台問世，其中譯文的整理、修正也花了2年，盡量在作者刻意模糊處，拿捏不逾越作者意圖的呈現，但是在人力、物力上都是頗大的成本投資。
《沙丘》的暢銷，賴淑玲認為電影固然有帶動，但是畢竟「科幻聖經」、「導演殺手」的名聲響亮，早已經是很多讀者心中的口袋書單之一。加上因為疫情導致電影延了1年才上映，關注度被提高，許多電影觀眾更是會回頭找小說了解作者所架構的宇宙觀。
(時報資訊)
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