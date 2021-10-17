蔡政府喊出跟進國際2050淨零碳排目標，但是2020年卻連自己設定的電力排碳係數數值都無法達成。今年在核二1號機提早停機下，電力排碳要大幅降低更是「痴人作夢」，未來想走上淨零路徑，看來是「難上加難」。
攸關如何完成目標的2050淨零碳排路徑圖，台灣沒有超前部署，在各方關切下，國發會日前才勉強說趕年底前公布。可是從最新出爐的去年電力排碳係數0.502公斤來看，不僅離政院設定0.492有距離。即使多給1年，2021年趕上去也幾乎做不到，減碳進度落後一大段。
在非核家園政策下，執政黨堅持三座核電廠不延役如期退場，連核二1號機都提早到今年7月關爐。這樣1年就要少掉75億度0碳排電力，對被設定減碳目標的台電來說，壓力可說超級大。
要達成較大幅度的電力排碳係數下修，不僅每年要有一定減量，還得補上核二退場缺口。但是看看政府設定的綠能發電，說今年要占總發電12%，實際卻僅有5.5%來看，讓人無法對其減碳政策有信心。
雖然明年將開始會有民間大型離岸風場加入，不過進度都慢了一兩年，太陽光電裝置今年的8.75GW設定值，現在就可以說已經跳票。
核能退場、綠能緩慢，國內發電還是僅能大幅倚重燃煤、燃氣等火力發電下，政府的溫室氣體管制可說是「捉襟見肘」，想要談淨零碳排，也可能只是一場空談。
(時報資訊)
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