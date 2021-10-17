金管會明（18）日將赴立法院進行專題報告，鎖定我國成立碳權交易所議題，金管會表示，設立碳權交易所建立在3大前提，首先政府要先設溫室氣體總量管制；其次，再分配碳權給排碳的業者；最後再考量商業化的可行性。
惟國發會、行政院環保署皆認為，我國的排放源集中，各界對於「總量管制」及「市場流通」皆尚有疑慮，顯見我國要設立碳權交易所恐還有一段路要走。
立法院財政委員會邀請金管會、財政部、經濟部、國發會、環保署等部會將針對「綠色金融行動方案與碳權交易所」議題進行專案報告。2050年淨零排放、歐盟提出碳邊境調整機制草案，以及國際間碳訂價制度等，顯見已是市場上熱門的話題。
金管會表示，以國際間碳權交易所的發展經驗來看，有前提與考量的事項：首先需由政府先設立溫室氣體總量管制的目標；其次，再分配碳權給排碳的業者；以及還要考量商業化的可行性。
實施總量管制還要完備的法規及相關的配套措施，像是設置碳排放資料庫、建立碳排放量盤查、查證、登錄制度，訂立減碳目標、核配額度及交易人資格，以循序漸進導入總量管制及交易制度。
金管會表示，會注意國際間碳權交易所的發展，配合整體政策規畫推動。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：