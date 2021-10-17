金管會明（18）日將赴立法院進行專題報告，鎖定我國成立碳權交易所議題，金管會表示，設立碳權交易所建立在3大前提，首先政府要先設溫室氣體總量管制；其次，再分配碳權給排碳的業者；最後再考量商業化的可行性。

惟國發會、行政院環保署皆認為，我國的排放源集中，各界對於「總量管制」及「市場流通」皆尚有疑慮，顯見我國要設立碳權交易所恐還有一段路要走。

立法院財政委員會邀請金管會、財政部、經濟部、國發會、環保署等部會將針對「綠色金融行動方案與碳權交易所」議題進行專案報告。2050年淨零排放、歐盟提出碳邊境調整機制草案，以及國際間碳訂價制度等，顯見已是市場上熱門的話題。

金管會表示，以國際間碳權交易所的發展經驗來看，有前提與考量的事項：首先需由政府先設立溫室氣體總量管制的目標；其次，再分配碳權給排碳的業者；以及還要考量商業化的可行性。

實施總量管制還要完備的法規及相關的配套措施，像是設置碳排放資料庫、建立碳排放量盤查、查證、登錄制度，訂立減碳目標、核配額度及交易人資格，以循序漸進導入總量管制及交易制度。

金管會表示，會注意國際間碳權交易所的發展，配合整體政策規畫推動。

(時報資訊)