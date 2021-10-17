2020年電力排碳係數需降至0.492未達標，台灣環境規劃協會理事長趙家緯認為，國際上要達淨零碳排目標的話，電力系統一定是優先目標，如英國就設定要在2035年電力脫碳，依其參與的研究指出，如果台灣未在2045年達到電力零碳排，就無法在2050年達到淨零碳排的目標。

趙家緯表示，去年雖然電力排碳係數再度下降，但並未達到預期，減少的燃煤發電有達設定值，燃氣發電也有達預期，主要因為綠能發電未達目標，大約相差約100億度左右。排除掉因缺水的水力發電約有3成至4成，其他則為風力及太陽能未達目標，約差距60億餘度。

趙家緯舉例，如太陽能遲遲未達標，除了要加速屋頂型太陽能板建置外，地面型光電也要盡速建立如社會檢核制度，台灣太陽能建置目前缺的就是社會共識，建立制度後才會有指數型的增長，迅速的衝高數字。

綠色和平專案主任鄭楚忻則說，台電以疫情為由，宣稱無法如預期併網發電，但背後代表就是綠電的布局、政策的完善度不夠。她舉例，如過去的溫室氣體管理法僅由環保署負責，因此無法統籌規畫，雖然此次溫管法宣稱要在2050年達到淨零碳排，但至今仍沒有具體路徑或結論。

鄭楚忻進一步提及，溫管法中關鍵的碳定價，環保署署長張子敬上周在立法院備詢時稱2023年才要訂定，但國際上早已行之多年，目前已經落後國際，應及早訂出。

(時報資訊)