跳票了！拖延4個月，經濟部近日才核定2020年電力排碳係數為0.502(公斤CO2e/度)，代表去年我國每度發電排放了0.502公斤的二氧化碳，這雖比2019年微降，卻未達成行政院所訂下2020年0.492公斤目標，確定國內電力減碳進度跳票。

對此經濟部能源局表示，台電已經違反2020年「電力排碳係數基準」需降到0.492公斤要求，原本要開罰。但是其在電力可靠度會議上說明，是因去年乾旱水力發電大幅下降，委員接受其為非可歸責因素，因此未開罰。

未達目標0.492公斤

我國去年二氧化碳總排放量達2億5743萬噸，其中電力業排放就超過一半，以台電排放9266萬公噸最大宗。電力排碳係數規定於《電業法》中，代表電力生產過程，每度發電量所產生的二氧化碳排放量，跟發電結構使用的燃料有關。因此只要降低發電中排碳，就能讓減少國家溫室氣體排放。

過往電力排碳係數多在6月底前就出爐，今年經濟部能源局卻遲遲未核定，一直到本月才完成。依據最新出爐2020年電力排碳係數為0.502，比前一年0.509稍微下跌，也是連三年下降。

看似是好消息，可是過去行政院的「溫室氣體排放管制行動方案」，明定2020年電力排碳係數要降至0.492公斤，也寫進法定的「電力排碳係數基準」中。結果去年不僅沒有跌破0.5，離目標值也有一段差距。以一年發2700億度電來說，等於比目標值多排了300萬公噸CO2。

太陽光電建置減慢

對此數字，台電主管不諱言：「比預期差，我們自己也非常失望」。原因主要是去年下半年開始乾旱，乾淨的水力發電一年只發了30億度，只有過往50億電的一半多一些，因此減碳非常辛苦。另外電力需求成長，太陽光電等卻受限疫情建置速度減慢，也是原因。

能源局副局長李君禮表示，原本是要對台電依法開罰150萬到1500萬，後來因水力發電減少不可歸責於台電，因此未罰。但是今年如未達標，明年就要看理由能否接受，畢竟今年下半年有颱風、水情不錯。

他強調，台電要自己想辦法達標，多用低碳能源，減少燃煤發電，排碳較低的天然氣機組要保養好，這部份政府幫不了忙。

(時報資訊)