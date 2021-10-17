消費者物價指數（CPI）是訪查食、衣、住、行、醫藥保健、教養娛樂及雜項等七大類、370個項目群的零售價格，加權平均而得，每五年改版一次。消費支出高的項目，其權數高，消費支出少的項目，其權數低，例如蔬菜1.4％、水果2.0％、麵包0.5％、在外點用咖啡0.7％，速食麵0.08％，合計食物類的權數24.3％。

■權數（weights）的概念像大學修課的「學分」，學分高的科目考得好，有助於提高總平均分數，而學分較低的科目，對總成績的影響相對較弱，把這概念平移至消費者物價指數，過去食物類權數44％，對通膨率有極大的影響力，如今降至24％，其影響力自然弱很多。

隨著原油上漲，農工原料行情走高，加以美國通膨率連續五個月超過5％，通膨似有山雨欲來之勢，甚至有人認為1974～1980年的停滯性通膨（stagflation）也將捲土重來，然而真是如此嗎？

通膨率指的是消費者物價指數（CPI）上漲率，一般而言，上漲率談的是年增率，也就是12個月來的漲幅，因此只有明白CPI的結構，才能研判通膨會否如外界所說的這麼嚴重。

自1974年到2021年，不論美、歐或台灣的經濟環境皆已改變，不只是生產、出口改變，連消費結構也大幅變化，隨著所得提高，人們食物支出的比例逐年下滑，而用在教育、娛樂、醫藥的消費比例則愈來愈高。

以台灣為例，1974年第一次石油危機時，國人每年消費支出裡有44％是花在食物上，教養娛樂只占9％，隨著所得提高，如今食物支出比例降至24％，教養娛樂卻升至14％，至於醫藥保健、隨身用品、理容、美容等雜項支出比例，這一期間更由11％倍增至21％。

消費結構變化牽動通膨

消費結構的變化，會改變消費者物價的權數，進而牽動通膨率的張弛，1974年我國消費者物價裡的食物類權數高達44％，這個權數註定了物價狂漲的命運，何以這麼說？因為食物天天得買，是購買頻度最高的項目，當近半數的消費都落在天天上漲的恐慌預期裡，通膨豈能不失控？

雖然導致1974年通膨的原因是原油，然而讓台灣陷入恐慌的卻是食物，由於害怕糧食上漲，家家戶戶搶購食物，在恐慌預期推波助瀾下，這一年食物類價格狂漲57％，通膨率應聲飆至47％，兩者漲勢如響斯應，年初花100元買到的東西，年底得花147元才買得到，通膨之嚴重不言可喻，拿今日令大家引以為憂的3％、5％通膨率與之相比，根本是小巫見大巫。

近日國際農工原料、原油飆漲，確實推升了通膨壓力，然而，這並不代表通膨或停滯通膨會捲土重來，因為四十年來全球經濟環境已經改變，除了自由貿易、全球化生產更上層樓，消費者物價的權數也已改頭換面。

以台灣而言，那個最容易召來通膨預期的食物類，如今權數已降至24％，幾乎是當年的一半，至於美國、歐盟更降至16％，這一權數的變化，大大紓緩了通膨的預期。

消費電子資訊化 助穩物價

另一方面，電腦、軟體、電子產品等教養娛樂類，以及手機等通訊類產品，十多年來消費加速擴張，其權數與日俱升，惟其價格隨著技術進步、全球化生產反而逐年下滑，消費的電子資訊化趨勢，於收歛物價，緩和通膨也帶來極大的穩定作用。

總的來說，隨著消費者物價權數的變化，加以自由貿易、全球化生產已成不可逆之勢，未來物價容或會因為政治干擾、投機炒作而波動，惟驚天動地的通膨已然不可能重現，…除非發生戰爭。

(時報資訊)