消費者物價指數（CPI）是訪查食、衣、住、行、醫藥保健、教養娛樂及雜項等七大類、370個項目群的零售價格，加權平均而得，每五年改版一次。消費支出高的項目，其權數高，消費支出少的項目，其權數低，例如蔬菜1.4％、水果2.0％、麵包0.5％、在外點用咖啡0.7％，速食麵0.08％，合計食物類的權數24.3％。
■權數（weights）的概念像大學修課的「學分」，學分高的科目考得好，有助於提高總平均分數，而學分較低的科目，對總成績的影響相對較弱，把這概念平移至消費者物價指數，過去食物類權數44％，對通膨率有極大的影響力，如今降至24％，其影響力自然弱很多。
隨著原油上漲，農工原料行情走高，加以美國通膨率連續五個月超過5％，通膨似有山雨欲來之勢，甚至有人認為1974～1980年的停滯性通膨（stagflation）也將捲土重來，然而真是如此嗎？
通膨率指的是消費者物價指數（CPI）上漲率，一般而言，上漲率談的是年增率，也就是12個月來的漲幅，因此只有明白CPI的結構，才能研判通膨會否如外界所說的這麼嚴重。
自1974年到2021年，不論美、歐或台灣的經濟環境皆已改變，不只是生產、出口改變，連消費結構也大幅變化，隨著所得提高，人們食物支出的比例逐年下滑，而用在教育、娛樂、醫藥的消費比例則愈來愈高。
以台灣為例，1974年第一次石油危機時，國人每年消費支出裡有44％是花在食物上，教養娛樂只占9％，隨著所得提高，如今食物支出比例降至24％，教養娛樂卻升至14％，至於醫藥保健、隨身用品、理容、美容等雜項支出比例，這一期間更由11％倍增至21％。
消費結構變化牽動通膨
消費結構的變化，會改變消費者物價的權數，進而牽動通膨率的張弛，1974年我國消費者物價裡的食物類權數高達44％，這個權數註定了物價狂漲的命運，何以這麼說？因為食物天天得買，是購買頻度最高的項目，當近半數的消費都落在天天上漲的恐慌預期裡，通膨豈能不失控？
雖然導致1974年通膨的原因是原油，然而讓台灣陷入恐慌的卻是食物，由於害怕糧食上漲，家家戶戶搶購食物，在恐慌預期推波助瀾下，這一年食物類價格狂漲57％，通膨率應聲飆至47％，兩者漲勢如響斯應，年初花100元買到的東西，年底得花147元才買得到，通膨之嚴重不言可喻，拿今日令大家引以為憂的3％、5％通膨率與之相比，根本是小巫見大巫。
近日國際農工原料、原油飆漲，確實推升了通膨壓力，然而，這並不代表通膨或停滯通膨會捲土重來，因為四十年來全球經濟環境已經改變，除了自由貿易、全球化生產更上層樓，消費者物價的權數也已改頭換面。
以台灣而言，那個最容易召來通膨預期的食物類，如今權數已降至24％，幾乎是當年的一半，至於美國、歐盟更降至16％，這一權數的變化，大大紓緩了通膨的預期。
消費電子資訊化 助穩物價
另一方面，電腦、軟體、電子產品等教養娛樂類，以及手機等通訊類產品，十多年來消費加速擴張，其權數與日俱升，惟其價格隨著技術進步、全球化生產反而逐年下滑，消費的電子資訊化趨勢，於收歛物價，緩和通膨也帶來極大的穩定作用。
總的來說，隨著消費者物價權數的變化，加以自由貿易、全球化生產已成不可逆之勢，未來物價容或會因為政治干擾、投機炒作而波動，惟驚天動地的通膨已然不可能重現，…除非發生戰爭。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：