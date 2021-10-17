走過長年的代工歲月後，中國業者透過開發出具有海外競爭力的手機遊戲，已開始反攻「御宅族」聖地：日本。

作為全球二次元文化與電玩遊戲重鎮的日本，如今正感受到中國手遊夾帶龐大資本與技術實力，所帶來的挑戰。那些過去喜愛「新世紀福音戰士」和「鋼之煉金術師」等日本動畫的中國數位一代，正在席捲智慧手機遊戲的全球市場。

日本經濟新聞報導，2021年上半年全球遊戲收益排行榜上，中國遊戲企業在前十名中占四席，而在全球化方面進展遲緩的日本企業，則失去此前不可一世的風采，中國企業並正在蠶食目前的日本市場。

譬如9月中旬，中國熱門手遊「原神」占據了日本御宅族聖地秋葉原，在JR秋葉原站的周邊，到處都是原神的室外廣告，而與原神舉行聯名活動的咖啡廳門前更排起了等待進店的隊伍。報導稱，原神的開發和廣告宣傳費投入約1億美元，讓遊戲迅速進入全球市場。

原神海外走紅 打響名號

從外型來看，原神人物很像日本動漫，但它其實是上海的遊戲公司米哈遊（miHoYo）在2020年9月發表的遊戲。目前原神在日本和北美市場走紅，上線不到半年就獲得10億美元的收入，除了為中國遊戲打響名頭，在手遊收益排行榜上也躍居2021年上半年全球第二位。

遊戲相關諮詢公司日本80&Company執行長堀池廣樹讚嘆說：「原神的遊戲人物的個性鮮明，與其他玩家一起在虛擬空間裡自由移動的『開放世界』（Openworld）的世界觀設定非常優秀」。

報導指出，中國的遊戲業長期以來由互聯網巨頭騰訊所拉動，作為擁有約12億用戶的微信的巨大平台提供商，騰訊近年陸續收購美國拳頭遊戲（Riot Games）等遊戲公司，近期以米哈遊為代表的新興勢力也在崛起。

作為創作者，這些小時候及學生時代看著日本動畫長大的中國孩子們，有一部分後來為日本動畫製作公司做外包，磨練出動畫製作的技術。MYCJapan公司負責人峰岸宏行指出，2010年代以後，很多中國動畫創作者獨立創業，米哈遊就是上海交通大學三名動畫和遊戲愛好者在2012年成立。

2020年中國遊戲的海外銷售額已達到154億美元，全球手遊的勢力版圖也在最近五年被改寫。儘管2016年日本Mixi的「怪物彈珠（monster-strike）」排在世界第一，GungHo在線娛樂公司的「智龍迷城」排在第七位，但這些遊戲僅在日本市場火爆。

日本業內人士指出，中國企業的出海意向強烈，反觀日本的手遊企業並未改變以國內市場為主的商業模式。雖然「智龍迷城」進入了歐美和亞洲市場，但像日本一樣不惜花費重金，也要抽到想要角色的重度玩家有限。

官方打壓 陸企出海意願強

報導稱，當前中國的遊戲行業面臨著官方的強化監管，2021年8月，官媒甚至稱網路遊戲是精神鴉片。為了防止年輕人的網路遊戲成癮，中國政府當月底推出管控措施，未成年人玩遊戲的時間被限定為周末和節日晚上8～9點。中國政府稍後並表示，將暫時凍結新網遊的上市審查。

官方對遊戲的打壓，令原本就布局海外遊戲市場的中國企業出海意向更加強烈。因為對中國企業來說，開發出全球通行的遊戲，加速開拓美國和日本的大市場已成為企業的生存戰略。尤其與對立日趨激烈的美國市場相比，中企認為日本市場看起來更具潛力。或許，中國數位一代成為全球遊戲業主角的日子，已經不再遙遠。

(時報資訊)