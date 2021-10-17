印度經濟自疫情反彈後電力需求激增，但全球煤價大漲阻礙煤炭進口，電力公司的煤炭庫存已經降至低檔，停電威脅正逐步逼近。
■Indian utilities are scrambling to secure coal supplies as inventories hit critical lows after a surge in power demand from industries and sluggish imports due to record global prices push power plants to the brink.
印度第二波新冠肺炎疫情過後產業電力需求躥揚，偏偏此時本土與國際煤炭價差攀升至歷史新高紀錄，降低電力公司購買進口煤炭意願，業者的煤炭庫存已降至多年低點，停電威脅步步向印度逼近。
根據印度中央電力管理局（CEA）數據顯示，印度135家燃煤發電廠中，超過半數的煤炭庫存降至超低水位，將近20家發電廠的煤炭庫存告罄，反觀聯邦指引建議的庫存量為兩周用量。
印度七成電力來自燃煤發電廠，煤炭短缺意味著缺電危機正悄悄逼近，威脅印度後疫情時期的經濟復甦。
缺電危機醞釀許久
事實上，印度電力短缺危機已經醞釀了數個月，經濟自嚴峻的第二波疫情反彈後，產業的電力需求急速揚升。在此同時，全球煤價大漲40％，而印度的煤炭進口量降至兩年低點。
印度雖是全球煤炭蘊藏量第四高的國家，但也是全球第二大煤炭進口國。過去仰賴進口煤炭的發電廠，如今得倚重印度生產的煤炭，讓原已吃緊的本土供給承受進一步壓力。
專家表示，進口更多煤炭來補足國內缺口並不可行。野村印度經濟學家暨副總裁南迪（Aurodeep Nandi）指出，印度過去也曾發生過煤炭短缺，但本次又遇到煤炭價格高不可攀，則是史無前例。
南迪說：「如果電廠進口昂貴的煤炭，就必須調高電費。企業最終會將成本轉嫁給消費者，將直接和間接對通膨造成影響。」
倘若印度的缺煤危機延續，消費者便會感受到電費上漲壓力。印度的通膨已經升至高檔，從石油到食物無不漲價。
印度顧問公司India Ratings Research主管賈因（Vivek Jain）表示，印度缺煤問題已經達到「危險」等級。
電力部長辛格（R.K. Singh）受訪時表示，印度缺電危機一觸即發，未來五至六個月得做好斷電準備。
供應印度八成煤炭的國營印度煤炭公司（Coal India）承諾加緊生產，預計在10月中前將產量由目前的每日170萬公噸，提升至190萬公噸，但對於緩解缺煤危機也只是杯水車薪。運送至印度發電廠的煤炭每日短少六萬至八萬公噸。
印度每年約進口3億至4億公噸煤炭，主要來自印尼、澳洲與南非。
近期全球主要煤炭出口國的煤價皆站上紀錄高點，指標澳洲新堡（Newcastle）的燃煤價格在過去三個月大漲約五成，印尼出口的煤炭價格揚升30％。
印度進口煤炭銳減
全球煤炭價格在8月至9月稍晚之間，飆漲逾40％，攀升至歷史新高紀錄。根據商品市場數據公司Kplr資料顯示，這段期間印度每周的煤炭進口量較前七個月平均銳減逾三成。
近期的周進口量不到150萬公噸，寫下至少兩年來最低紀錄。
國際信評機構標普旗下CRISIL部門示警，亞洲煤炭價格預料繼續攀升，在2022年3月之前，印度發電廠的煤炭庫存只能緩步改善。
(時報資訊)
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