印度經濟自疫情反彈後電力需求激增,但全球煤價大漲阻礙煤炭進口,電力公司的煤炭庫存已經降至低檔,停電威脅正逐步逼近。

■Indian utilities are scrambling to secure coal supplies as inventories hit critical lows after a surge in power demand from industries and sluggish imports due to record global prices push power plants to the brink.

印度第二波新冠肺炎疫情過後產業電力需求躥揚,偏偏此時本土與國際煤炭價差攀升至歷史新高紀錄,降低電力公司購買進口煤炭意願,業者的煤炭庫存已降至多年低點,停電威脅步步向印度逼近。

根據印度中央電力管理局(CEA)數據顯示,印度135家燃煤發電廠中,超過半數的煤炭庫存降至超低水位,將近20家發電廠的煤炭庫存告罄,反觀聯邦指引建議的庫存量為兩周用量。

印度七成電力來自燃煤發電廠,煤炭短缺意味著缺電危機正悄悄逼近,威脅印度後疫情時期的經濟復甦。

缺電危機醞釀許久

事實上,印度電力短缺危機已經醞釀了數個月,經濟自嚴峻的第二波疫情反彈後,產業的電力需求急速揚升。在此同時,全球煤價大漲40%,而印度的煤炭進口量降至兩年低點。

印度雖是全球煤炭蘊藏量第四高的國家,但也是全球第二大煤炭進口國。過去仰賴進口煤炭的發電廠,如今得倚重印度生產的煤炭,讓原已吃緊的本土供給承受進一步壓力。

專家表示,進口更多煤炭來補足國內缺口並不可行。野村印度經濟學家暨副總裁南迪(Aurodeep Nandi)指出,印度過去也曾發生過煤炭短缺,但本次又遇到煤炭價格高不可攀,則是史無前例。

南迪說:「如果電廠進口昂貴的煤炭,就必須調高電費。企業最終會將成本轉嫁給消費者,將直接和間接對通膨造成影響。」

倘若印度的缺煤危機延續,消費者便會感受到電費上漲壓力。印度的通膨已經升至高檔,從石油到食物無不漲價。

印度顧問公司India Ratings Research主管賈因(Vivek Jain)表示,印度缺煤問題已經達到「危險」等級。

電力部長辛格(R.K. Singh)受訪時表示,印度缺電危機一觸即發,未來五至六個月得做好斷電準備。

供應印度八成煤炭的國營印度煤炭公司(Coal India)承諾加緊生產,預計在10月中前將產量由目前的每日170萬公噸,提升至190萬公噸,但對於緩解缺煤危機也只是杯水車薪。運送至印度發電廠的煤炭每日短少六萬至八萬公噸。

印度每年約進口3億至4億公噸煤炭,主要來自印尼、澳洲與南非。

近期全球主要煤炭出口國的煤價皆站上紀錄高點,指標澳洲新堡(Newcastle)的燃煤價格在過去三個月大漲約五成,印尼出口的煤炭價格揚升30%。

印度進口煤炭銳減

全球煤炭價格在8月至9月稍晚之間,飆漲逾40%,攀升至歷史新高紀錄。根據商品市場數據公司Kplr資料顯示,這段期間印度每周的煤炭進口量較前七個月平均銳減逾三成。

近期的周進口量不到150萬公噸,寫下至少兩年來最低紀錄。

國際信評機構標普旗下CRISIL部門示警,亞洲煤炭價格預料繼續攀升,在2022年3月之前,印度發電廠的煤炭庫存只能緩步改善。

(時報資訊)