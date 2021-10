韓國即將邁入超高齡化社會,令韓國政府憂心的不是老年人口數,而是獨居老年人口、大齡不婚、啃老族人口數創新高,且寵物為家庭成員的家戶數比重達到15%。

■According to Statistics Korea, the number of seniors is not as alarming as the percentage of them living alone.

到2021年底,韓國64歲以上老年人口將達到854萬,占總人口的16.5%,意味著韓國即將邁入老年人口達到20%的「超高齡化社會」。

韓國統計廳預估2025年時,老年人口將達到20.3%。

然而,韓國政府憂心的不是老年人口數,而是獨居老人口比重逐年增長的趨勢。 更嚴重的是,韓國有逾半30多歲男性單身未婚,且啃老族超過300多萬人。

依據韓國統計廳9月底公布的「2020人口住宅總調查樣本統計結果」顯示,2020年,韓國的獨居老年人口,已經占所有老年人口的35.1%,其中,69歲以上的獨居老年人口比重更高達72.4%。預計2037年時,獨居老年人口的數量將翻倍成長。

老年人就業比例增加

在獨居老年人口逐年增長的同時,老年就業人數也在不斷增加,2020年有57.7%超過60歲的老年人是「靠自己賺取生活費」,較前一次調查的2015年的49.7%高出八個百分點。

還有31.1%的獨居老年人口是靠政府補貼或社會組織資助,靠家人或子女的比重相對很少。

韓國統計廳分析認為,這波仍在職場就業崗位上未退的60多歲的老年人口,多為「嬰兒潮世代」。

不同於前嬰兒潮世代的人,嬰兒潮世代大多受到比較好的教育,成長在經濟蓬勃發展時期,不論是在經濟面,還是社會關係與工作資歷上都有較好的資源,可以「靠自己」。

當然也相對的擠壓到下一個世代。依據統計廳調查,截至2020年11月,韓國15歲以上人口中,未婚人數總計1,368萬人,較前一次2015年的調查,增加了312萬人。

若從不同年齡層觀察,30至39歲未婚者比例從1990年的6.8%,增加到2000年的13.4%、2010年的29.2%、2020年達到42.5%,以驚人的速度成長,其中,30多歲未婚男性首次過半,達到50.8%。

年輕人要經濟獨立很難

「大齡」未婚人口創新高,高齡就業也逐年增加,導致啃老族也達到314萬人。

依據統計顯示,韓國20歲以上的成年人口中,能夠經濟獨立的人有1,783.3萬人,占總數42.9%,其中,有313.9萬人是靠父母提供生活費的「啃老族」。

若進一步觀察各年齡層,經濟得「靠爸媽」的以20歲至29歲族群所占比例最高,達到38.9%,但是30歲至39歲族群也有7%,40歲至49歲族群則是2.2%。

獨居老年、大齡未婚、啃老族人口都創新高下,韓國養寵物的家戶數的比重也因此不低。韓國統計廳2020年首次將寵物納入調查項目,結果,韓國養寵物的家庭有312.9萬戶,占總家庭戶數的15%。

顯示,在獨居、大齡不婚下,寵物也漸漸成為家庭的「成員」。

(時報資訊)