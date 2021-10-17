韓國即將邁入超高齡化社會，令韓國政府憂心的不是老年人口數，而是獨居老年人口、大齡不婚、啃老族人口數創新高，且寵物為家庭成員的家戶數比重達到15％。
■According to Statistics Korea, the number of seniors is not as alarming as the percentage of them living alone.
到2021年底，韓國64歲以上老年人口將達到854萬，占總人口的16.5％，意味著韓國即將邁入老年人口達到20％的「超高齡化社會」。
韓國統計廳預估2025年時，老年人口將達到20.3％。
然而，韓國政府憂心的不是老年人口數，而是獨居老人口比重逐年增長的趨勢。 更嚴重的是，韓國有逾半30多歲男性單身未婚，且啃老族超過300多萬人。
依據韓國統計廳9月底公布的「2020人口住宅總調查樣本統計結果」顯示，2020年，韓國的獨居老年人口，已經占所有老年人口的35.1％，其中，69歲以上的獨居老年人口比重更高達72.4％。預計2037年時，獨居老年人口的數量將翻倍成長。
老年人就業比例增加
在獨居老年人口逐年增長的同時，老年就業人數也在不斷增加，2020年有57.7％超過60歲的老年人是「靠自己賺取生活費」，較前一次調查的2015年的49.7％高出八個百分點。
還有31.1％的獨居老年人口是靠政府補貼或社會組織資助，靠家人或子女的比重相對很少。
韓國統計廳分析認為，這波仍在職場就業崗位上未退的60多歲的老年人口，多為「嬰兒潮世代」。
不同於前嬰兒潮世代的人，嬰兒潮世代大多受到比較好的教育，成長在經濟蓬勃發展時期，不論是在經濟面，還是社會關係與工作資歷上都有較好的資源，可以「靠自己」。
當然也相對的擠壓到下一個世代。依據統計廳調查，截至2020年11月，韓國15歲以上人口中，未婚人數總計1,368萬人，較前一次2015年的調查，增加了312萬人。
若從不同年齡層觀察，30至39歲未婚者比例從1990年的6.8％，增加到2000年的13.4％、2010年的29.2％、2020年達到42.5％，以驚人的速度成長，其中，30多歲未婚男性首次過半，達到50.8％。
年輕人要經濟獨立很難
「大齡」未婚人口創新高，高齡就業也逐年增加，導致啃老族也達到314萬人。
依據統計顯示，韓國20歲以上的成年人口中，能夠經濟獨立的人有1,783.3萬人，占總數42.9％，其中，有313.9萬人是靠父母提供生活費的「啃老族」。
若進一步觀察各年齡層，經濟得「靠爸媽」的以20歲至29歲族群所占比例最高，達到38.9％，但是30歲至39歲族群也有7％，40歲至49歲族群則是2.2％。
獨居老年、大齡未婚、啃老族人口都創新高下，韓國養寵物的家戶數的比重也因此不低。韓國統計廳2020年首次將寵物納入調查項目，結果，韓國養寵物的家庭有312.9萬戶，占總家庭戶數的15％。
顯示，在獨居、大齡不婚下，寵物也漸漸成為家庭的「成員」。
(時報資訊)
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