黎巴嫩飽受金融崩潰之苦,連存款都無法提領,海外黎巴嫩人看上加密通貨交易迅速且費用低廉的好處,以此取代一般貨幣匯款給家鄉親人。

■Lebanese have increasingly turned to cryptocurrency as a way to gain financial freedom during the ongoing banking and financial crises that erupted in late 2018.

2018年底爆發的金融危機,讓黎巴嫩銀行體系形同癱瘓,本國貨幣幣值暴跌,在強硬的資金與外匯管制措施下,一般民眾的存款提領不出來。但加密通貨的出現,讓黎巴嫩人看到曙光。

海外黎巴嫩人對國內銀行金融部門信任崩盤,轉而寄望加密通貨。他們改用這類虛擬貨幣寄錢給家鄉親人,理由是比起美元或本國貨幣,不僅更快速而且交易費用更低廉。

黎巴嫩銀行大致上不准國人購買外匯及轉帳到國外,而該國75%的銀行存款,是無法提領的美元存款。

《解鎖區塊鏈》(Unlock Blockchain)總編輯阿卜杜勒瑪拉克(Lara Abdulmalak)表示:「此情此景前所未見,以往只有精英才知道加密貨幣和區塊鏈,現在連普羅大眾都懂這些玩意兒,很耐人尋味但不意外。」

黎巴嫩裔美籍的阿比德(Jeremy Arbid)是加密通貨狂熱者,他說自己是透過虛擬錢包匯錢給在黎巴嫩的家人。他匯給表哥的不是一般貨幣,而是數位貨幣比特幣,彈指之間就匯到表哥手中。

他表哥上社交媒體平台Telegram,便能找到比特幣買家,用比特幣換成現金,阿比德的家人便可買糧食及日常必需品。

與美元掛鉤 泰達幣夯

另有人透露,他們寄回黎巴嫩的是穩定幣,一種與法定貨幣掛鉤的加密通貨,當中以泰達幣(Tether,又稱USDT)最常見。

根據加密通貨研究網站CryptoCompare,加密通貨交易中,有八成左右是與美元掛鉤的泰達幣。

點對點外匯交易應用程式Fluus創辦人Tey El-Rjula指出:「一般人對美元再熟悉不過,他們信任美元。他們要的數位貨幣,是跟他們信賴和認識的貨幣沒什麼兩樣。所以我們看到很多人把他們的美元及黎巴嫩幣轉換成泰達幣,然後在幣安(Binance)開戶。」

倫敦政經學院一篇探討用加密通貨匯款的貼文指出,比特幣具波動性高的特性,意指那不是匯款的最好選項。

但阿比德指出,他不擔心比特幣的波動性,「比特幣流通的數量不大,基本上我都是在非常短的時間內買賣和匯款。」

去年流入匯款僅減6.6%

2020年海外匯款占黎巴嫩國內生產毛額(GDP)36.2%,照世界銀行預估,縱使該國深陷金融危機,去年流入的匯款也有69億美元之多,僅減少6.6%。

截至9月為止,5,000個黎巴嫩加密貨幣錢包和交易員涉足加密通貨,當中有10%熱中交易加密通貨及穩定幣。

數位貨幣和區塊鏈顧問、貝魯特比特幣&區塊鏈(Bitcoin &Blockchain Beirut)創辦人Randa Al-Rifai表示,約有10萬名黎巴嫩人買賣交易或囤積加密貨幣。

世銀資料顯示,去年第四季,從美國匯200美元到黎巴嫩的費用18.71美元,占匯款總額9.36%。自美國匯款到黎巴嫩最貴,錢從加拿大及澳洲匯回黎巴嫩的費用次貴。

(時報資訊)