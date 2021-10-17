黎巴嫩飽受金融崩潰之苦，連存款都無法提領，海外黎巴嫩人看上加密通貨交易迅速且費用低廉的好處，以此取代一般貨幣匯款給家鄉親人。
■Lebanese have increasingly turned to cryptocurrency as a way to gain financial freedom during the ongoing banking and financial crises that erupted in late 2018.
2018年底爆發的金融危機，讓黎巴嫩銀行體系形同癱瘓，本國貨幣幣值暴跌，在強硬的資金與外匯管制措施下，一般民眾的存款提領不出來。但加密通貨的出現，讓黎巴嫩人看到曙光。
海外黎巴嫩人對國內銀行金融部門信任崩盤，轉而寄望加密通貨。他們改用這類虛擬貨幣寄錢給家鄉親人，理由是比起美元或本國貨幣，不僅更快速而且交易費用更低廉。
黎巴嫩銀行大致上不准國人購買外匯及轉帳到國外，而該國75％的銀行存款，是無法提領的美元存款。
《解鎖區塊鏈》（Unlock Blockchain）總編輯阿卜杜勒瑪拉克（Lara Abdulmalak）表示：「此情此景前所未見，以往只有精英才知道加密貨幣和區塊鏈，現在連普羅大眾都懂這些玩意兒，很耐人尋味但不意外。」
黎巴嫩裔美籍的阿比德（Jeremy Arbid）是加密通貨狂熱者，他說自己是透過虛擬錢包匯錢給在黎巴嫩的家人。他匯給表哥的不是一般貨幣，而是數位貨幣比特幣，彈指之間就匯到表哥手中。
他表哥上社交媒體平台Telegram，便能找到比特幣買家，用比特幣換成現金，阿比德的家人便可買糧食及日常必需品。
與美元掛鉤 泰達幣夯
另有人透露，他們寄回黎巴嫩的是穩定幣，一種與法定貨幣掛鉤的加密通貨，當中以泰達幣（Tether，又稱USDT）最常見。
根據加密通貨研究網站CryptoCompare，加密通貨交易中，有八成左右是與美元掛鉤的泰達幣。
點對點外匯交易應用程式Fluus創辦人Tey El-Rjula指出：「一般人對美元再熟悉不過，他們信任美元。他們要的數位貨幣，是跟他們信賴和認識的貨幣沒什麼兩樣。所以我們看到很多人把他們的美元及黎巴嫩幣轉換成泰達幣，然後在幣安（Binance）開戶。」
倫敦政經學院一篇探討用加密通貨匯款的貼文指出，比特幣具波動性高的特性，意指那不是匯款的最好選項。
但阿比德指出，他不擔心比特幣的波動性，「比特幣流通的數量不大，基本上我都是在非常短的時間內買賣和匯款。」
去年流入匯款僅減6.6％
2020年海外匯款占黎巴嫩國內生產毛額（GDP）36.2％，照世界銀行預估，縱使該國深陷金融危機，去年流入的匯款也有69億美元之多，僅減少6.6％。
截至9月為止，5,000個黎巴嫩加密貨幣錢包和交易員涉足加密通貨，當中有10％熱中交易加密通貨及穩定幣。
數位貨幣和區塊鏈顧問、貝魯特比特幣&區塊鏈（Bitcoin &Blockchain Beirut）創辦人Randa Al-Rifai表示，約有10萬名黎巴嫩人買賣交易或囤積加密貨幣。
世銀資料顯示，去年第四季，從美國匯200美元到黎巴嫩的費用18.71美元，占匯款總額9.36％。自美國匯款到黎巴嫩最貴，錢從加拿大及澳洲匯回黎巴嫩的費用次貴。
(時報資訊)
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