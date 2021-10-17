非洲兩大石油出口國奈及利亞和安哥拉，至少在明年之前都無法提高產油量，來達成OPEC分派的產量配額。
■Top African oil exporters Nigeria and Angola will struggle to boost output to their OPEC quota levels until at least next year.
非洲兩大石油出口國奈及利亞和安哥拉，因為投資不足和一直令人憂慮的產油設施維修問題等，持續拖累其產油量，至少在明年之前，兩國都難以提高產油量來達到其所屬石油輸出國家組織（OPEC）分配給成員國的產油量配額。
去年爆發新冠疫情打擊全球能源需求後，由OPEC與非OPEC成員國組成產油國聯盟OPEC＋達成減產協定來支撐油價。
但隨著各國經濟復甦而令全球能源需求持續飆升之下，產油國卻未能增加產油量來滿足需求。
據路孚特資料，OPEC分給奈國和安國的每天產油量配額，綜合平均283萬桶，但今年來每天產油量平均短缺27.6萬桶。兩國產油量低於配額的情況可能持續至年底。
其中，非洲最大石油出口國奈及利亞自去年7月以來，每日產油量就無法達至OPEC配額。非洲第二大石油出國安哥拉自去年9月開始，也未能達成產油量目標。
能源諮詢機構Energy Aspects分析師阿姆利塔辛（Amrita Sen）說，在OPEC成員國裡，僅沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特、伊拉克和亞塞拜然等五國產油量能達成OPEC配額，其他成員國因投資不足和產油設施問題而無法達標。
石油公司推遲重大投資
去年各國為控制疫情採取封城措施，阻礙產油設施所需要更換零件的供應和相關維修工作。加上疫情令油價大跌後，許多石油公司延後重大投資。
根據來自奈國NNPC和安國Sonangol等兩家國營石油公司的知情人士透露，目前兩國仍無法增產，因此奈、安兩國很難在短期內提升產油量。
奈國油商Shoreline Natural Resources執行長卡瑞姆（Kola Karim）說，從維修油井到閥門、幫浦和輸油管等零件更換的各樣維修工作被積壓下來，不少油商為維持產油量穩定而進行補充鑽探的時程也落後計畫。
奈國8月平均每天產油量下降至123萬桶，為今年來最低水準。跟1月平均136萬桶相較下降逾9％。
雖然這些問題都實質影響奈國所有石油公司，但在業者開始趕工維持與更換設備零件之下，預計奈國將會花一到兩季的時間，在明年初讓產油設備全面運作。
奈國石油部長西爾瓦（Timipre Sylva）最近預期，奈國在未來一到兩個月內的產油量能上升至達到OPEC配額水準，但沒具體說明如何做到。
奈國政府表示最近通過的石油設施檢修法，是提高石油業投資與產油量的重要手段。
相較之下，安哥拉的產油問題比較嚴重。安哥拉石油部長阿茲維多（Diamantino Azevedo）在6月間把今年每天產油量目標，調降2.7萬桶至119萬桶，遠低於OPEC給予配額133萬桶。
主要是安國多個油井產油量已從高峰期往下降、新冠疫情延後鑽探活動、離岸油田開發遇到技術與財務上挑戰等因素所致。
安國拚改革 企求衝產量
安國去年每天產油量約130萬桶，明顯低於2008年歷史高峰的逾180萬桶。因此安國已著手連串改革來提高產油量。
IHS非洲區研究部經理科克倫（Justin Cochrane）說，安國油田老舊和產油量愈來愈低，鑽探工作不足彌補產油量缺口。
儘管安國2019年為增加鑽探量，有意推出包括允許油商從已開採油田附近開挖邊緣油田等做法，但去年疫情令這些提升產油量的措施無法進行。
今年5月是安國近40年來首個沒有一個油井被鑽探的月分，之後僅三個離岸油井恢復鑽探工作。
(時報資訊)
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