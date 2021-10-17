電動車普及有助於歐洲實現減碳目標，卻也帶來燃料稅收入銳減的問題。
■Governments around the world have long encouraged motorists to buy electriccars. Now they are dealing with dwindling income from fuel taxes.
全球各國政府競相鼓勵車主購買電動車，藉此實現減少碳排量的目標，其中以歐洲國家成效最為顯著、電動車市佔率持續攀升。但挪威與英國等國近日卻發現，隨著越來越多電動車上路，政府也面臨燃料稅收入銳減的挑戰。
挪威是全球電動車密度最高的國家，據研調機構Rho Motion數據顯示，該國今年迄今賣出的新車裡，逾三分之二是電動車或插電式混合動力車。據國際能源總署（IEA）指出，全球去年銷售新車裡，電動車佔比僅約4.6％。
燃料稅收 9年暴跌四成
但這卻讓挪威燃料稅收入大減，2013年～2021年汽車相關稅收暴跌40％，促使該國國會今年3月取消電動車稅務優惠。
挪威政府計畫於2025年起停止銷售燃油車並實施新的汽車課稅政策。
挪威財政部秘書長圖厄（Magnus Thue）表示：「我絕對會建議其他國家看看我們的例子。我們的稅收收入迅速下滑，原因就出在電動車鼓勵措施。」
挪威財政部發言人表示，該國於1990與2000年代推出電動車補助方案，當時難以預知歲收大減狀況，而後續政府基於減碳考量仍決定保留電動車優惠，此財政缺口由其他稅收協助填補。
挪威工黨9月初贏得全國大選，可望領導新政府。該黨提議針對購買價格超過7萬美元的電動新車課稅，同時引進GPS衛星定位的道路收費制度（road pricing，依照車主行駛距離與時間收費）。
除了挪威外，電動車市佔率極高的英國也有意採取類似方法，以彌補燃料稅收下滑的損失。Rho Motion數據顯示，英國今年迄今賣出的新車裡，約14％是電動車或插電式混合動力車。該國計劃於2030年起禁止銷售新的汽油車與柴油車。
鑒於燃料稅收恐日益下滑，英國國會運輸委員會近日開會討論解決辦法。該委員會預計於今年稍後提出建議，英國政府將於明年初提出因應計畫。英國燃料稅約佔每年歲收的7％。
另闢新稅 補財政黑洞
該委員會主席、英國保守黨議員梅里曼 （Huw Merriman）表示：「電動車趨勢崛起，每年恐造成400億英鎊（約544.7億美元）的財政黑洞，我們必須想些辦法。」
運輸委員會發言人指出，各類型的道路收費皆在討論之列，他們有意擴大實施此制度，議員亦呼籲各企業踴躍提出科技解決方案。道路收費制度包括道路通行費與交通擁擠稅（汽車進入市區額外收費）等。
支持者表示，道路收費有助於紓解都市壅塞狀況，比起現行燃料稅更為公平，後者並未考慮行駛時段或地點。但反對者認為，這對於貧窮市民與更依賴開車的偏遠地區民眾並不公平。
美國電動車普及率遠不如歐洲，前者電動車在今年銷售新車僅佔4％比重，但美國可記取挪威與英國的經驗，學習如何在鼓勵電動車上路與維持稅收間取得平衡。
(時報資訊)
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