電動車普及有助於歐洲實現減碳目標,卻也帶來燃料稅收入銳減的問題。

■Governments around the world have long encouraged motorists to buy electriccars. Now they are dealing with dwindling income from fuel taxes.

全球各國政府競相鼓勵車主購買電動車,藉此實現減少碳排量的目標,其中以歐洲國家成效最為顯著、電動車市佔率持續攀升。但挪威與英國等國近日卻發現,隨著越來越多電動車上路,政府也面臨燃料稅收入銳減的挑戰。

挪威是全球電動車密度最高的國家,據研調機構Rho Motion數據顯示,該國今年迄今賣出的新車裡,逾三分之二是電動車或插電式混合動力車。據國際能源總署(IEA)指出,全球去年銷售新車裡,電動車佔比僅約4.6%。

燃料稅收 9年暴跌四成

但這卻讓挪威燃料稅收入大減,2013年~2021年汽車相關稅收暴跌40%,促使該國國會今年3月取消電動車稅務優惠。

挪威政府計畫於2025年起停止銷售燃油車並實施新的汽車課稅政策。

挪威財政部秘書長圖厄(Magnus Thue)表示:「我絕對會建議其他國家看看我們的例子。我們的稅收收入迅速下滑,原因就出在電動車鼓勵措施。」

挪威財政部發言人表示,該國於1990與2000年代推出電動車補助方案,當時難以預知歲收大減狀況,而後續政府基於減碳考量仍決定保留電動車優惠,此財政缺口由其他稅收協助填補。

挪威工黨9月初贏得全國大選,可望領導新政府。該黨提議針對購買價格超過7萬美元的電動新車課稅,同時引進GPS衛星定位的道路收費制度(road pricing,依照車主行駛距離與時間收費)。

除了挪威外,電動車市佔率極高的英國也有意採取類似方法,以彌補燃料稅收下滑的損失。Rho Motion數據顯示,英國今年迄今賣出的新車裡,約14%是電動車或插電式混合動力車。該國計劃於2030年起禁止銷售新的汽油車與柴油車。

鑒於燃料稅收恐日益下滑,英國國會運輸委員會近日開會討論解決辦法。該委員會預計於今年稍後提出建議,英國政府將於明年初提出因應計畫。英國燃料稅約佔每年歲收的7%。

另闢新稅 補財政黑洞

該委員會主席、英國保守黨議員梅里曼 (Huw Merriman)表示:「電動車趨勢崛起,每年恐造成400億英鎊(約544.7億美元)的財政黑洞,我們必須想些辦法。」

運輸委員會發言人指出,各類型的道路收費皆在討論之列,他們有意擴大實施此制度,議員亦呼籲各企業踴躍提出科技解決方案。道路收費制度包括道路通行費與交通擁擠稅(汽車進入市區額外收費)等。

支持者表示,道路收費有助於紓解都市壅塞狀況,比起現行燃料稅更為公平,後者並未考慮行駛時段或地點。但反對者認為,這對於貧窮市民與更依賴開車的偏遠地區民眾並不公平。

美國電動車普及率遠不如歐洲,前者電動車在今年銷售新車僅佔4%比重,但美國可記取挪威與英國的經驗,學習如何在鼓勵電動車上路與維持稅收間取得平衡。

(時報資訊)