儘管加州最近幾年頻傳供電吃緊問題,不過該州最後一座、也是僅存一座還在運轉的核電廠,仍將按照原定時間表,於2024年退役。

■A lot of increasingly politically powerful groups in California believe that addressing climate change can be done mainly or exclusively with renewable power.

正當加州政府正苦於應付當地民生用電供給短缺之際,隸屬太平洋瓦電公司的魔鬼谷核電廠(Diablo Canyon Nuclear Power Plant)則宣稱將會按照原先計畫,分別要求在1984與1985年開始運作的兩座核反應爐,依序於2024年11月與2025年8月退役。

魔鬼谷核電廠是加州最後一座,同時也是僅存唯一一座還在運作的核電廠,其他三座則已在不同時期相繼退役。根據加州能源委員會的統計數據指出,魔鬼谷核電廠目前提供加州約9%電力供應、至於天然氣供電占比則為37%、再生能源33%、水力13.5%與煤炭的3%。

雖然核電也是潔淨能源之一,意味它在整個發電過程並不會排放任何溫室氣體,造成全球暖化與氣候改變。這對目前正積極追求潔淨能源發電、希望能在2045年達成100%零碳發電目標的加州似乎是理想選擇。不過該州卻依然無動於衷,堅持關閉最後一座核電廠,這也使得外界對於該州作法感到相當不解。

核災恐懼 揮之不去

然而隱藏在背後原因到底是什麼呢?

專家指出,其中一項重要因素就是魔鬼谷核電廠位於多條地震斷層交界地帶附近,距離最近的斷層Hosgri也只有3英里,這意味此地可能會有地震發生。自從1970代後期發生賓州三哩島事件,之後又陸續傳出了俄國車諾比事件與2011年日本福島核災意外後,整個社會氛圍就開始傾向反核。專家把此稱為「恐懼風險(dread risk)」,他們強調一旦民眾心中的恐懼心態揮之不去,無論是什麼樣的客觀分析,都無法說服民眾這些核電廠安全無虞。

此外,當地能源購買團體對於買進核電也無太大意願,這也說明了太平洋瓦電公司為何在2016年作出關閉魔鬼谷核電廠的決定。根據該公司提交給加州公共電力委員會的文件指出,民眾對於核電的需求已經大幅降低。

CCA團體 拒買核電

愈來愈多加州居民透過當地能源購買團體進行買電計畫,這些團體被稱為社區能源選擇方案(Community Choice Aggregation,簡稱CCA),他們主要透過集結消費者的購電量,再與電力供應商簽定合約,目前光在加州就有23個CCA團體,為超過1,100萬用戶提供買電服務。

然而這些CCA多數都拒絕購買核電。他們所持理由為核電價格高、它的有毒核廢料將持續永久,以及天然災害、設備故障、人為疏失或恐怖攻擊導致的意外,都可能對環境帶來極大風險,因此讓這些團體對於採購核電顯得意興闌珊。

太平洋瓦電過去曾提出一份報告,提到在加州未來將把發電重心轉向在風能和太陽能等再生能源上,可望推升該能源的發電比重增加,屆時具有穩定輸出、可擔任基載電力的核能,反而不再具有任何競爭優勢。

加上目前加州有日益增多的政治團體堅信,若想解決氣候變遷議題,最好方式就是完全使用再生能源,在如此政治氣氛下,也使得核電根本毫無立足之地。

