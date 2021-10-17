台股15日在護國神山台積電（2330）領軍下，買盤回籠，證券分析師黃勇文指出，台股連吞四根黑K棒危機暫除，惟加權指數仍維持於季線、年線間震盪，加上成交量未能放大，預期仍將維持類股輪動格局。本周投資組合前兩大為智原（3035）、漢磊（3707），再選入精技（2414）、中探針（6217）與台揚（2314）。
能源危機恐導致停滯式通膨，進而影響全球未來經濟成長率，促使各國央行被迫提前升息，預期「通膨」、「升息」將是全球近期須面臨的兩大難題。另一方面，能源短缺也使全球「碳中和」浪潮漸強，投資人在選股上也可留意環保概念ESG、節能減碳題材之類股，其中，太陽能族群即為投資人可逢低布局的產業。
回歸台股本身，台積電14日法說會釋出展望優於預期，激勵其股價15日尾盤重返600元大關，並一舉站上月、季線；二哥聯電股價15日也突破5日線，吸引市場買盤大舉回籠，扮演台股多頭信心。
就技術面觀察，台股15日的上漲，暫時化解了加權指數連四日開高走低的風險。即便上檔仍將面臨季線反壓，惟下檔有年線強大支撐，加上國內上市櫃公司基本面表現不差，預期未來在五倍券商機帶動下，可望使更多受疫情衝擊的產業回溫，成台股多頭火種。
展望後市，台股目前成交量仍無法放大，導致市場多頭延續性不足，將維持類股輪動格局；此外，加權指數亦於年線、季線間震盪，多空方向尚未確定，後續能否守穩年線支撐尚須國際股市配合。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：