台股15日在護國神山台積電（2330）領軍下，買盤回籠，證券分析師黃勇文指出，台股連吞四根黑K棒危機暫除，惟加權指數仍維持於季線、年線間震盪，加上成交量未能放大，預期仍將維持類股輪動格局。本周投資組合前兩大為智原（3035）、漢磊（3707），再選入精技（2414）、中探針（6217）與台揚（2314）。

能源危機恐導致停滯式通膨，進而影響全球未來經濟成長率，促使各國央行被迫提前升息，預期「通膨」、「升息」將是全球近期須面臨的兩大難題。另一方面，能源短缺也使全球「碳中和」浪潮漸強，投資人在選股上也可留意環保概念ESG、節能減碳題材之類股，其中，太陽能族群即為投資人可逢低布局的產業。

回歸台股本身，台積電14日法說會釋出展望優於預期，激勵其股價15日尾盤重返600元大關，並一舉站上月、季線；二哥聯電股價15日也突破5日線，吸引市場買盤大舉回籠，扮演台股多頭信心。

就技術面觀察，台股15日的上漲，暫時化解了加權指數連四日開高走低的風險。即便上檔仍將面臨季線反壓，惟下檔有年線強大支撐，加上國內上市櫃公司基本面表現不差，預期未來在五倍券商機帶動下，可望使更多受疫情衝擊的產業回溫，成台股多頭火種。

展望後市，台股目前成交量仍無法放大，導致市場多頭延續性不足，將維持類股輪動格局；此外，加權指數亦於年線、季線間震盪，多空方向尚未確定，後續能否守穩年線支撐尚須國際股市配合。

(時報資訊)

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