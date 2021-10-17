台股上周藉由台積電法說釋疑，率領大盤15日強彈近400點，周K線順利翻紅，終場收在16,781點，摩爾投顧分析師張志誠指出，籌碼經過沉澱後，個股的投資機會再度浮現，大盤若能收復月線位置，多頭將再度掌握發球權；本周投資組合前兩大為精材（3374）、欣興（3037），再選入華榮（1608）、裕民（2606）與中航（2612）。

美國受就業市場利多消息激勵，美股四大指數持續走揚，道瓊指數、那斯達克指數及標普500指數更是先後突破季線反壓，費半指數也順利站回月線。台股在美股信心鼓舞下，15日開高走高，量增大漲站上5日、10日及200日均線，並接續挑戰上方的月、季線位置。

台股歷經兩周融資餘額從2,660億元連續賣出的洗盤後，15日降至2,463.83億元，上周周K線出量翻紅後，也代表自9月營收公布前的洗盤暫告段落，散戶退場換手法人，投資人操作首要原則以過去一周融資大減，法人卻低檔買超的股票列為選股重點，第三季的營收已在上周公告完畢，不論科技股或傳產股本益比皆已達今年最低階段，陽明、中航、慧洋-KY、華邦電、晶豪科、精材等個股都有法人低檔接走融資浮額的現象。

此外，大盤剛形成短期均線突破，預期本周盤面將維持電子、傳產、航運類股輪動，待上市櫃指數均站回月線，才是多頭同步衝刺的時間，投資人此前操作應以權值股為主。譬如台積電法說解除市場疑慮後，如力積電、世界先進、欣興等半導體上游股都可留意。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意