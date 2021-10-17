台股上周藉由台積電法說釋疑，率領大盤15日強彈近400點，周K線順利翻紅，終場收在16,781點，摩爾投顧分析師張志誠指出，籌碼經過沉澱後，個股的投資機會再度浮現，大盤若能收復月線位置，多頭將再度掌握發球權；本周投資組合前兩大為精材（3374）、欣興（3037），再選入華榮（1608）、裕民（2606）與中航（2612）。
美國受就業市場利多消息激勵，美股四大指數持續走揚，道瓊指數、那斯達克指數及標普500指數更是先後突破季線反壓，費半指數也順利站回月線。台股在美股信心鼓舞下，15日開高走高，量增大漲站上5日、10日及200日均線，並接續挑戰上方的月、季線位置。
台股歷經兩周融資餘額從2,660億元連續賣出的洗盤後，15日降至2,463.83億元，上周周K線出量翻紅後，也代表自9月營收公布前的洗盤暫告段落，散戶退場換手法人，投資人操作首要原則以過去一周融資大減，法人卻低檔買超的股票列為選股重點，第三季的營收已在上周公告完畢，不論科技股或傳產股本益比皆已達今年最低階段，陽明、中航、慧洋-KY、華邦電、晶豪科、精材等個股都有法人低檔接走融資浮額的現象。
此外，大盤剛形成短期均線突破，預期本周盤面將維持電子、傳產、航運類股輪動，待上市櫃指數均站回月線，才是多頭同步衝刺的時間，投資人此前操作應以權值股為主。譬如台積電法說解除市場疑慮後，如力積電、世界先進、欣興等半導體上游股都可留意。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：